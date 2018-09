Das fin de régime in Damaskus hat nicht stattgefunden. Die von den Frontorganisationen fanatischer Moslembrüder im Westen angekündigte „totale Explosion“ Syriens kam nicht zustande. Die in der nördlichen Provinzstadt Hama aufgeflackerte Revolte wurde erstickt, ehe sie auf andere aufmüpfige Zentren wie Horns oder Aleppo übergriff. Vor allem scheint die Armee loyal und intakt geblieben zu sein.

Nichts Neues also in Syrien? Zwischen dem Lager der sunnitisch-islamischen Bevölkerungsmehrheit (79 Prozent) und dem Lager autonomer Religionsminderheiten – Alawiten (elf Prozent), Christen, Drusen, Ismailiten – herrscht seit eh und je Spannung, ja Explosionsgefahr. Und es rennen seit bald zwanzig Jahren für den sunnitischen Gottesstaat mordende Moslembrüder, wie jetzt in Hama, gegen das Machtmonopol der säkularen, von der alawitischen Minderheit beherrschten Baath-Partei an.

An ihrer Spitze steht seit 1970 Präsident Hafez Assad. Er bescherte dem unruhigen Mischstaat (20 Militärputsche in 24 Jahren) eine nie zuvor gekannte Stabilität. Er schuf in Syrien, dem jede Tradition einer rundum anerkannten einheimischen Zentralautorität fremd ist, ein beachtliches Maß an nationalem Konsens: indem er zugunsten der Sunniten baathistische Religionsfeindlichkeit und Sozialrevolutionäre Experimente abbremste, das unter seinen radikalen Vorgängern isolierte Land in die arabische Gemeinschaft zurückführte und nationalistische Baath-Gelüste zügelte.

Doch diese Stärken haben sich immer mehr verbraucht. Die Revolte von Hama, offiziell als Polizeirazzia gegen „einige Terroristen und Kriminelle“ verharmlost, ist Teil eines sich beschleunigenden Abnützungsprozesses. Er setzte schon 1976 mit der gewagten, antipalästinensischen und prochristlichen Militärintervention im Libanon ein, als sich Assad gegenüber der im Innern wie im arabischen Umfeld aufbrausenden, kritischen Anfechtung einigelte. Mißtrauisch, starr und stur reduzierte er die einst breit abgestützte Staatsmacht wieder mehr und mehr auf eine enge alawitische Cliquenmacht. Sie schwächte Assads Prestige und Glaubwürdigkeit.

Die jüngste Herausforderung von Hama hat Assad gemeistert – mit Gewalt. Sie trägt den Keim zukünftiger Eruption und Gewalttätigkeit in sich. Der syrische Herrscher, den Henry Kissinger einst voll Bewunderung als „Mann aus Stahl“ beschrieb, ist verwundbar geworden.

A. K.