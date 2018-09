Es war der 22. April 1915, Punkt 18 Uhr. „Die französischen Truppen beobachteten über die Brustwehr ihrer Gräben hinweg diese merkwürdige Wolke; da sah man plötzlich, wie sie die Arme in die Luft warfen, die Hände an den Hals legten und sich dann am Boden wälzten – eine Beute des grauenhaften Erstickungstodes. Viele erhoben sich nicht wieder, während ihre Kameraden, dem teuflischen Vorgehen gegenüber ohnmächtig, kopflos nach rückwärts flohen, als ob sie wahnsinnig geworden wären ...“

Mit diesen Worten beschrieb Arthur Conan Doyle, der Schöpfer des Sherlock Holmes, den Tag, an dem der „lautlose Tod“ in die Schützen graben vor Ypern Einzug hielt. Die neue deutsche Horror-Waffe schaffte zwar heillose Panik unter den französischen Kolonialtruppen; den Untergang des Reiches aber konnten des „Kaisers chlorreiche Siege“ (Karl Kraus) nicht aufhalten. Selbst der taktische Durchbruch an der Flandern-Front war bescheiden: vier Kilometer. Über die Zahl der Toten streiten sich die Militärhistoriker noch heute: 5000, 3000 oder gar nur drei Poilus, die (laut französischen Quellen) den 22. April nicht überlebten? Und – mörderische Ironie: Die ersten Opfer fielen nicht jenseits der eigenen Gräben, sondern auf seiten des Angreifers, als feindliches Granatenfeuer die heimlich gehorteten Chlorgaskanister in den deutschen Unterständen zum Bersten brachte.

Giftgas, das wußten schon die Weltkrieg-I-Strategen, ist ein launischer Verbündeter: Er wechselt die Seiten mit dem Wind. Gas ist allenfalls für eine kurzlebige Überraschung gut; ist der Gegner erst gewarnt, sorgen Masken und Montur für zuverlässigen Schutz. Gas bedroht nicht nur das Opfer, sondern auch den Aggressor. „Ich kenne keinen einzigen Soldaten“, so ein General im Führungsstab des Bundesverteidigungsministeriums, „der sich vom C-Waffen-Einsatz einen taktischen oder operativen Vorteil verspricht.“

Und dennoch: Trotz Atomwaffen, die Millionen von Menschenleben in Sekunden auslöschen können, lagern in den Arsenalen der Supermächte (und Frankreichs) Tausende von Tonnen chemischer Kampfstoffe: Uralt-Gase wie Lost („Senfgas“) ebenso wie die modernen Nerven-Blocker Tabun, Sarin und Soman, die in den Giftküchen des Dritten Reiches zusammmengebraut wurden und schon milligrammweise zum Tod führen.

Ihr Einsatz ist zwar per Genfer Protokoll von 1925 weltweit geächtet; ein umfassendes Produktionsverbot aber bleibt, jahrzehntelangen Verhandlungen zum Trotz, eine politische Utopie. Zudem wankt seit Anfang Februar eine der wichtigsten Verteidigungslinien im Kampf gegen den lautlos mordenden Feind: der einseitige Produktionsverzicht der Amerikaner, den Präsident Richard Nixon im Jahre 1969 aussprach. In einem knappen Brief an den Speaker des Repräsentantenhauses (das Gesetz fordert die formelle Mitteilung an den Kongreß) erklärte Ronald Reagan am 8. Februar: „Angesichts der heutigen Weltlage, vor allem aber der Nicht-Existenz eines wirksamen und überprüfbaren Verbots der Herstellung und Lagerung chemischer Waffen“ müßten die Vereinigten Staaten Vorsorge gegen den Ausbruch eines Gaskrieges treffen. Das Ziel sei nicht der Erst-Einsatz, sondern die „Abschreckung“; das Mittel die „Modernisierung unseres Vergeltungspotentials“ und die „Verbesserung unserer Schutzmaßnahmen“.

In der Tat gelten über 70 Prozent der für 1982/83 geplanten C-Kampf-Ausgaben (705 Millionen Dollar) der Verteidigung gegen Gasangriffe. Doch schon im kommenden Jahr will das Pentagon in einer ersten Tranche 30 Millionen in die Produktion von Projektilen und Bomben investieren: 155-Millimeter-Granaten, die das Nervengas „GB“ über weite Distanzen in die gegnerische Front tragen sollen; Abwurf-Bomben vom Typ „Bigeye“ („Großes Auge“), die mit dem noch tödlicheren Nervengas „VX“ bestückt sind.

GB („Sarin“ von seinen deutschen Erfindern getauft) und VX sind phosphororganische Verbindungen, die ein Enzym der Nervenzelle (Cholesterinase) blockieren und dadurch die Entspannung der Muskeln verhindern (siehe Kasten auf Seite 10). „Der tödliche Ausgang der Vergiftung wird durch die zentralen Wirkungen wie starke Krämpfe und Lähmung des Atemzentrums bestimmt.“ So die lapidare Auskunft des jüngsten Standardwerkes Lehrbuch der Militärchemie, Band I, das aus dem Militärverlag der DDR stammt.