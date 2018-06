In den nächsten Tagen werden Deutsche und Amerikaner ein neues Verteidigungsabkommen unterzeichnen. Es sieht vor, daß die Akerikaner im Falle einer Krise oder eines Krieges die bereits in der Bundesrepublik stationierten vier Divisionen binnen zehn Tagen um sechs weitere verstärken und der US-Luftwaffe in Deutschland zusätzliche 1000 Kampfflugzeuge zuführen.