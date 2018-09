Fenster der Verwundbarkeit – die Metapher stammt aus Ronald Reagans Wahlkampfkiste. Es bezeichnete jenes Jahrfünft in den Achtzigern, in dem die Sowjets angeblich in der Lage sein sollten, Amerikas Interkontinentalraketen mit einem Schlage auszuschalten und die westliche Supermacht so auf die Knie zu zwingen.