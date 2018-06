Bis zum Ende seines Lebens war Fritz Eberhard ein ungemein lebhafter, munterer, ja unternehmungslustiger Mann, Noch in seinen letzten Tagen sagte er mir im Schwarzwald, wo er zur Kur war, im Sommersemester wolle er in Berlin ein kleines Privatseminar abhalten, das nicht mehr so anstrengend sein solle wie sein letztes Seminar über „Terrorismus und öffentliche Meinung“, in das 450 Interessierte gedrängt hatten.