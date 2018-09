Argentinien richtet sich auf eine lange Auseinandersetzung ein

Von Dieter E. Zimmer

Buenos Aires, im Mai

Anfang voriger Woche sah es so aus, als hätte die argentinische Militärregierung einen zweiten Krieg eröffnet: den Informationskrieg. Zunächst wurden die offiziellen argentinischen Kriegskorrespondenten eingezogen und die etwa 100 Auslandskorrespondeten aus Commodoro Rivadavia ausgewiesen, der wichtigsten Hafenstadt an der patagonischen Küste. Das war kein besonderer Schaden – die Journalisten hatten von dort nur berichten können, daß die Bevölkerung ruhig, die Moral der argentinischen Truppen exzellent und die Preise die höchsten der Welt seien. Begründet wurde die Ausweisung einerseits mit Sicherheitsinteressen, andererseits damit, daß die Korrespondenten direkten Kontakt zum Generalstab bekommen sollten, der in Buenos Aires ein Informationszentrum eröffnet habe. Damit war jener leere Saal im Sheraton-Hotel gemeint, in dem einige Damen die nach dem britischen Angriff auf Südgeorgien besonders spärlichen und vagen Kommuniques der Militärjunta verteilten: ein Zentrum der Desinformation mehr als eines der Information.

Dann wurde, am Donnerstag, per Kommuniqué die Zensur eingeführt, und zwar die ärgste, die Selbstzensur. Das Dekret verfügte: sämtliche Nachrichten, die militärische Operationen oder die nationale Sicherheit betreffen, unterlägen der Kontrolle des Generalstabs; wer unautorisierte Nachrichten verbreite, dessen Zeitung oder Sender werde geschlossen, und der verantwortliche Redakteur oder Herausgeber werde auf unbegrenzte Zeit in Haft genommen.

Dem Dekret folgen am nächsten Tag „Regeln“. Sie verbieten viel: Panik hervorzurufen, die nationale Eintracht zu schmälern, sozialen Unfrieden zu schüren, mit der Verbreitung von Nachrichten aus dem Ausland die psychologische Kriegführung des Gegners zu unterstützen, militärische Informationen aus nichtamtlichen Quellen zu verbreiten, die englische Kriegsmacht zu preisen und die eigene herabzusetzen. Auch das Wetter im Südatlantik und Schiffsbewegungen auf dem Rio de la Plata dürfen nicht mehr gemeldet werden. Ausdrücklich verboten ist aber auch jede Hetze gegen die in Argentinien lebenden Briten und ihre Interessen.

Der Journalist J. Iglesias Rouco, der in der konservativen, freiheitlich-demokratischen Prensa die informativste Kolumne des Landes schreibt, verhöhnte die „Regeln“ noch in der gleichen Ausgabe, in der sie gemeldet wurden: „Frau Thatcher und ihr Admiral Sandy rechnen gewiß nicht mit unseren Geheimwaffen. Zum Beispiel: den ‚Regeln‘ gemäß dürfen wir die „nationale Eintracht’ nicht mehr schmälern. Das heißt, ab heute dürfen wir die Regierung und den Peronismus nicht mehr kritisieren. Weise schlägt so das Militärregime zwei Fliegen mit einer Klappe, die Briten und uns selber, die wir für einige noch furchterregender sind als Frau Thatcher.“