Von Reiner Luyken

Achiltibuie liegt am Ende einer 23 Kilometer langen einspurigen Straße, die sich durch die Berge im Hinterland der schottischen Nordwestküste windet. Um zum nächsten Bahnhof zu gelangen, muß man weitere 68 Kilometer auf der A 835 fahren, durch den Fischereihafen Ullapool hindurch, an dem tief in die Berge eingeschnittenen fjordartigen Loch Broom entlang, über ein weites, ödes Hochmoor, wo die Kadaver überfahrener Schafe tagelang am Straßenrand liegen, und hinunter in ein Wildbachtal, das sich zur Ostküste hin öffnet.

Diesen Weg nehmen die hellen Holzkisten mit der Aufschrift „Fresh Scotch Salmon“, bevor sie auf den Zug verladen werden zum Weitertransport nach Billingsgate Market in London, jede Kiste schwer mit den in Eis gepackten Silberfischen, die der Lebensnerv Achiltibuies sind, jenes Dorfes, das auf einer in die Minch ragenden Halbinsel sich der Dünung des Nordatlantiks und den wochenlangen Winterstürmen entgegenduckt.

In dieser Ansammlung von Häusergruppen und verfallenen Ruinen leben die Fischer und Bauern, deren Vorväter dem spärlichen Torfland einige Tagwerk Ackerland abgerungen haben, als sie im letzten Jahrhundert aus den fruchtbaren Tälern des Hinterlandes durch die Landnahme des Großgrundbesitzes vertrieben wurden; eine zerbröckelnde Gemeinschaft, dezimiert durch einen unaufhörlichen Strom von Emigranten, die in Edinburgh, in Glasgow, in Kanada, Australien und den Staaten ein Auskommen suchen, eine Gemeinschaft, die im Winter, wenn die Tage nur noch sechs Stunden hell sind, zu nicht endenwollenden „Ceilidhs“ sich trifft, jeder in jedermanns Haus zu Gast, um nächtelang zu singen, die Philosophien der Welt zu disputieren, zu tanzen, zu trinken.

Doch im Mai, da kommen die Lachse. Die großen reusenartigen Netze sind geflickt, die flachbödigen offenen Boote sind gestrichen, und jedermann will den ersten Lachs der Saison springen gesehen haben. Die Netze werden verankert, die Geschäftigkeit um die zwei Lachsstationen nimmt zu. Die Pächter der Fischereien, William und Jim Muir, und Williams „Foreman“ stellen ihre Crews zusammen: Männer, die für ihr Auskommen auf die sommerliche Lachskampagne angewiesen sind, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, und Studenten, die für die Semesterferien in ihr Heimatdorf kommen, um durch ihren Verdienst beim Lachsfang die kärglichen Stipendien aufzubessern. Fünf Mann pro Crew. Und dann wird gefischt, tagelang, nächtelang, in Booten, die nur sechs bis sieben Meter lang sind.

Im Schutz der Klippen tuckern sie zu den Netzwehren, die, bisweilen in haushohem Seegang, die Fische auf ihrer Wanderung von den Futtergründen um Grönland zu ihren Heimatflüssen in Schottland von ihrem Weg ableiten in ein ausgefeiltes System von Netzkammern hinein. Vom Boot aus werden die Lachse dann in dafür vorgesehenen „Taschen“ zusammengehöret, einer nach dem anderen in eine Plastikkiste gekäschert und mit einem gezielten Schlag auf den Hinterkopf getötet. Zwanzig, fünfzig, achtzig Fische – bei über hundert gibt’s eine Flasche Whisky für die Crew!

Die Fänge sind gut – wenn nicht ein Seehund Amok geschwommen ist wie ein Marder im Hühnerstall, oder ein Schwertwal ein lastwagengroßes Loch ins Netz gerissen hat. Die Mühe lohnt sich, die Fischerei ist profitabel, und die Verdienste sind hoch. Gelegentlich kriechen die Boote bis zum Dollbord vollgeladen zum Landeplatz zurück, tief im Wasser unter der Last der sechs-, acht-, zehnpfündigen, ja bis über dreißigpfündigen Edelfische.