"P" s gibt Zeiten, in denen der Fatalismus J_j jede Härte ausfrißt und die Zerrissenheit des öffentlichen Lebens durch Familienbande festzurrt. Filme, in denen der Staat als Modeil nicht mehr taugt, die beim Ursprung, der Familie Zuflucht suchen, gibt es, wenn die Kriege zu Ende gehen wie 1945, oder wenn Bürgerkriege wie heute bloß noch nicht offen erklärt wurden. Hier herrscht Die bleierne Zeit"; in Italien, katholisch, kommunistisch, anarchisch dreigeteilt wie Cäsars Gallien, herrschen andere Versöhnungsversuche vor. Zum Beispiel Francesco Rosis Film "Drei Brüder".

Das ist der erste Film des Regisseurs, der mit einem friedlichen Tod beginnt und mit einem Tableau der Trauer endet. Dazwischen liegt ein verzagtes Innehalten, Ratlosigkeit und eine Melancholie, die Fragen, die Rosis letzter Pilm "Christus kam nur bis Eboli" aufwirf, vorsichtig weiterträgt. Ging es Rosi bisher vorrangig darum, die condition inhumane des italienischen Südens zu beschreiben, so will er diesmal mehr, nämlich gar z Italien umspannen: in einem Film, dei Individuellem nur soviel Leben gibt, wie es für Allegorien taugt.

Eine alte Mutter in Apulien stirbt, und der Vater (Charles Vanel) ruft seine Söhne an das Totenbett. Der Richter (Philippe Noiret) kommt aus Rom, der politisierte Fabrikarbeiter aus Turin (Michele Placido) und der Lehrer für Schwererziehbare (Vittorio Mezzogiorno) aus dem Norden des Landes. Eine Familie, aber drei Möglichkeiten, Mann zu sein, sich der Heimat anzunähern und mit dem Tod umzugehen.

Der Lehrer hält seine Hände nahe ans Bett. Der Richter hat sie, in Würde und Distanz, gefaltet. Der Arbeiter, lässig an die Mauer gelehnt, hält sie hinter seinen Rücken. Heidnische Rituale, heftiges Klagen und städtisches Nicht Trauern Können stehen im Raum. Am Schluß des Films lehnt der Lehrer sich aus dem Fenster, sieht auf die ihn nicht sehenden Brüder, die sich verstört, vereinzelt im Innenhof einen Platz für ihren Schmerz suchen. Die Kamera delegiert ihren Blick an den Lehrer, der ihn an seine Brüder weitergibt. So gleitet der Blick aus dem Fenster