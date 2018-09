Insgesamt 14 Emigranten aus Jugoslawien seien während der vergangenen zwölf Jahre in Deutschland gewaltsam ums Leben“ gekommen, ;ab die Bundesregierung kürzlich in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Opposition an. Auf „über den Daumen gepeilt 40“ bezifferte ein Sprecher des Bundeskriminalamtes die Zahl der Jpfer offensichtlich politisch motivierter Morde seit Beginn der blutigen Auseinandersetzungen zwischen dem jugoslawischen Geheimdienst und erklärten Regimegegnern Mitte der sechziger Jahre. Hinzu kommen etwa ein Dutzend Menchen, die Anschläge schwerverletzt überlebten.

13. September 1967: Mit acht Schüssen wird in einem Auto der kroatische Gastwirt Mirijan Sinundic, ein wichtiger Entlastungszeuge im erten Goreta-Prozeß, am Stadtradt von Stuttgart getötet.

>0. September 1968: Im hessischen Hutzdorf wird die Leiche des Hrvoje Ursa aus der Fulda geborgen. Der Kroate war drei Tage zuvor gefesselt aus seiner Frankfurter Wohnung entführt vorden.

16. Oktober 1968: Bei einem Überfall auf das Büro der Untergrundorganisation „Bund der /ereinigten Kroaten“(UHNJ) sterben in Münzen Mile Rukavina, Krešimir Tolj und Vid Maričić durch Pistolenschüsse.

April 1969: Vor seinem Lokal in München wird der kroatische Gastwirt Mirko Curie von einer Bombe zerrissen, die in einer Plastiktüte versteckt war.

17. April 1969: Auf offener Straße wird in München Radko Obradovic, der Herausgeber des Emigrantenblattes „Iskra“, erschossen.

28. Juni 1969: In der Badewanne seiner Münchner Wohnung wird Nahid Kulenović, der Herausgeber einer anderen Kroaten-Zeitschrift, erschlagen aufgefunden.