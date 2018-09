Inhalt Seite 1 — Soldaten auf Schritt und Tritt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Harald R. Henn

Der Dicke auf dem Sitz vor uns wischt sich wieder einmal mit dem Taschentuch über die Stirn, dreht sich zu uns um und sagt: „You see? It’s my nice little Damascus.“ Ja, jetzt sehen wir es auch, wie eine Kette aus funkelnden Juwelen liegt die Hauptstadt Syriens im Tiefschwarz des späten Abends vor uns: Tausende von Lichtern am Horizont.

Wir nähern uns ihr in einem orangefarbenen Omnibus, den wir mittags um drei Uhr, von Antakya in der Südtürkei kommend, gerade noch in Aleppo erwischt hatten. Heiß ist es im Wagen, hinzu kommt die Fahrweise. „He is a crazy driver, isn’t he?“ lächelt uns der Dicke an, wir stimmen ihm zu und halten uns dabei mit feuchten Händen am Bügel der Vordersitze fest, um ja nicht aus der Bank zu fallen. He is a crazy driver, indeed. Und wir haben das Pech, in der letzten Reihe zu sitzen und bei jedem der hektischen Überholmanöver hochzuwippen wie auf einem Elbkahn im Pazifik bei Windstärke 11. So fahren sie alle in Syrien. Und beim Aussteigen reichen sie einem unschuldig die Hand, als sei nichts gewesen.

Wir logieren im Hotel „Naman“, einem stabilen Altbau aus den dreißiger Jahren. Auch wenn man in einem der vielen Mittelklassehotels – eigentlich sind alle Hotels in Damaskus Mittelklassehotels – nur ein Einbettzimmer mietet, allein ist man nie. Wer nicht schon tagsüber beim Duschen ihre Bekanntschaft macht, hört sie auf alle Fälle nachts rascheln: Kakerlaken, glänzendbraune Kakerlaken, in der Regel zu schnell, als daß man sie fangen könnte. Einzelexemplare der Gattung werden bis zu fünf Zentimeter lang, und wenn sie im Zimmer mit flirrenden Flügeln ihre Kreise ziehen, erinnern sie an Kolibris. Die Tiere sind harmlos und menschenscheu. Wir richten uns mit ihnen ein, man gewöhnt sich an alles.

Der erstklassige Service im Hotel entschädigt uns. Die vier Boys, die den Gästebetrieb schichtweise in Schwung halten, beeilen sich, zu Diensten zu sein – sei es am Morgen, wenn sie einem mit kohlrabenschwarzem Araberkaffee den Start in den Tag erleichtern, oder spätabends, wenn sie auch mal auf einem riesigen Tablett ein komplettes Lammfleisch-Menü aus dem nächsten Restaurant auf unser Zimmer balancieren. Das ist uns schon die eine oder andere Lira Trinkgeld wert.

Im Gewimmel der Innenstadt hat der Verstand Mühe, die vielfältigen Eindrücke zu verarbeiten, vor allem auf dem Bazar vor. der Omajjaden-Moschee (in der das Haupt Johannes des Täufers ruht) oder in den verwinkelten Gäßchen des Marktes, auf dem vor aller Augen Kaninchen geschlachtet werden. Die Gesichter der Araber sind es vor allem, die uns faszinieren. Neben einem Nomaden aus der Wüste mit herb gemeißelten, lederbraunen Zügen das stolze, fein geschnittene Antlitz eines in seiner blütenweißen Tracht, der Chalabia, einherschreitenden Beamten oder Geschäftsmannes. Dazwischen immer wieder die Ärmsten der Armen, die in schäbigen, öligen Lumpen gebückt daherschleichen, an den Straßenecken kauern, apathisch vor sich hinstarren. Quirlig die aufgeweckten Kinder und Jugendlichen, die die namenlose Reserve der damaskischen Kleinwirtschaft und eine Art ökonomischen unteren Mittelstand bilden. Überall recken sich einem die schmutzigen Hände der Halbwüchsigen entgegen, allen möglichen Krimskrams feilbietend, meistens Feuerzeuge, Nagelscheren, Schlüsselanhänger, Spielzeug für Erwachsene. Einige preisen nichts weiter an als eine einzelne Packung amerikanischer Zigaretten. Am Taxibahnhof in der Nähe des Nationalmuseums steht des öfteren ein Mann mit einer Tüte aus braunem Packpapier vor sich auf dem Boden. Eckige Flaschenhälse ragen heraus: US-Whisky, ein Leckertrunk für die alkoholentwöhnten islamischen Eingeborenen. Das Geschäft geht blendend. Offensichtlich handelt es sich um Schmuggelware, genau wie bei den Zigaretten auch. Polizisten scheren sich nicht darum und schauen gelangweilt weg.

Den farblichen Grundton im Straßenbild von Damaskus geben die gift- bis braungrünen Kampfanzüge der syrischen Soldaten, denen man auf Schritt und Tritt begegnet. Die Anzugordnung mit europäischen Maßstäben zu messen, würde manchen Unteroffizier der Bundeswehr zur Verzweiflung bringen. Da sieht man unrasierte Gesichter mit zotteligem Haarwuchs, da staken schlaksige Beine ungelenk in Wildweststiefeln daher, da trägt ein Milizionär eine knallbunte Privatjacke über dem Tarndreß. Wir sehen Haudegennaturen, die Totenkopfabzeichen aus Stoff oder Metall an ihren Feldblusen befestigt haben, was makabre Assoziationen in uns weckt, wenn man bedenkt, daß die Todfeinde der Syrer die Israelis sind. Viele sind bewaffnet, tragen offen Pistolen im Hosengürtel, lungern in Wachhäuschen vor irgendwelchen Regierungsfilialen herum, nesteln an ihren Kalaschnikows oder dösen. Nicht selten kommt es zu Schießereien.