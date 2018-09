Solidarität zählt nicht zu den Tugenden der Europäischen Gemeinschaft. Ihr Erscheinungsbild wird gewöhnlich von weniger anziehenden Eigenschaften geprägt. Immerhin: Mit ihrem Einfuhrstopp für argentinische Produkte haben die EG-Mitglieder bewiesen, daß sie im Ernstfall einem bedrängten Partner schnell und geschlossen beistehen können. Jetzt kommt es darauf an, den Entschluß nicht nachträglich durch kleinmütigen Streit zu entwerten.

Die Nagelprobe erfolgt am Sonntag. Dann müssen die Zehn entscheiden, ob sie das Handelsembargo verlängern wollen. Einige EG-Mitglieder zögern: Soll sich die Gemeinschaft weiter hinter Großbritannien stellen, obwohl die Schüsse der Royal Navy die Geschäftsgrundlage der Gemeinschaftsreaktion – eine friedliche Lösung der Falkland-Krise – längst untergraben haben? Die Entscheidung sollte vom weiteren Verlauf des Konflikts abhängig gemacht werden. Falls sich London bis zum Wochenende weiter ernsthaft um Frieden bemüht, falls die Flotte umstrittene Aktionen wie die Versenkung des Kreuzers General Belgrano unterläßt, verdient es Europas Unterstützung gegen die Herausforderung durch die argentinischen Diktatoren – keine unbefristete, aber eine eindeutige Parteinahme.

Europäische Rechenspiele sind jedenfalls fehl am Platze. Wer die eigene Haltung von britischen Konzessionen bei Agrarpreisen und Beitragszahlungen abhängig machen möchte, beweist in einer kritischen Situation schäbigen Krämergeist. Die Bilanz wird nach Beendigung des Falkland-Krieges gezogen. Dann allerdings wird Großbritannien akzeptieren müssen, daß Solidarität in der Gemeinschaft keine Einbahnstraße ist. D. B.