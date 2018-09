Das Ende der Verlustphase ist bei AEG-Telefunken noch nicht abzusehen. Auf der am 14. Juni stattfindenden Sitzung des Bankenkonsortiums soll entschieden werden, wie dem Unternehmen weitergeholfen werden kann. Aus eigener Kraft kann die Gesellschaft ihr Überleben nicht sichern.

Überschlägig gerechnet ist den Banken durch ihr Engagement bei AEG-Telefunken bisher eine Belastung von zwei Milliarden Mark erwachsen, die sie über ihre Gewinn- und Verlustrechnung ausbuchen mußten. Ein Ende des Opferganges ist noch nicht abzusehen. Wie AEG-Telefunken-Chef Heinz Dürr auf der Bilanzpres-Opferganges ankündigte, muß auch 1982 wieder mit einem Betriebsverlust von 400 bis 450 Millionen Mark gerechnet werden. Ohne Hilfe von außen kann er mit Sicherheit nicht ausgeglichen werden.

Wenn Dürr einräumte, daß die Enttäuschung der Banken über die Entwicklung bei AEG-Telefunken groß ist, hat er um einiges untertrieben. Der Widerstand gegen weitere Zuschüsse wächst. Zudem fühlen sich einige der dem Konsortium angehörenden 24 Banken (sie halten auch 50 Prozent des rund 620 Millionen Mark betragenden Aktienkapitals) über die „wahren Verhältnisse“ bei dem Unternehmen nur ungenügend unterrichtet. Ein Eindruck, der zum Teil dadurch entstanden ist, daß optimistische Prognosen deshalb nicht eintrafen, weil der AEG-Vorstand ständig neue „Leichen im Keller“ entdecken mußte.

Die Kreditinstitute haben darauf bestanden, daß eine bekannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nunmehr untersucht, wie plausibel die Planung ist, die ihnen der AEG-Vorstand vorgelegt hat. Das Gutachten soll als Entscheidungsgrundlage in der Konsortialsitzung dienen.

Aber welche Alternativen haben die Banken wirklich? Sie haben sich 1980 zu der „privatwirtschaftlichen Lösung“ bekannt. Industrie und Versicherungen haben sich ihren gesamtwirtschaftlichen Argumenten nicht verschlossen und der AEG über Options-Schuldscheindarlehen und anderen Krediten zinsgünstig Geld zur Verfügung gestellt. Heute können sich die Banken nicht mehr zurückziehen und dem Staat das marode Unternehmen überlassen. Sie müssen zähneknirschend weiter machen.

Aber in welcher Form? Dürr meinte, das Problem AEG müsse über das Eigenkapital gelöst werden. Bundesbürgschaften für Exportkredite, Zinsnachlässe und Forderungsverzichte wären zwar hilfreich, aber nicht ausschlaggebend. Ein Blick in die Bilanz zeigt, daß bei AEG-Telefunken der Eigenkapitalanteil nur neun Prozent beträgt. Daraus ergibt sich die drückende Last der Fremdfinanzierung. Die AEG hat Finanzschulden von 4,6 Milliarden Mark. Ihre Verzinsung reißt besonders in Hochzinsphasen kaum schließbare Löcher in die Kasse. So stieg 1981 der „negative“ Zinssaldo auf 624 (465) Millionen Mark. Zum Vergleich: Siemens kassierte für 115 Millionen mehr an Zinsen als zu zahlen waren.

Erschreckend ist, daß sich aus der heutigen Sicht die Zinsbelastung in diesem Jahr nicht nennenswert verringern wird. Die zweiprozentige Zinsverbilligung, die bisher von den Banken über den Forderungsverzicht hinaus gewährt worden war, ist am Jahresende 1981 ausgelaufen und nicht verlängert worden. Die allgemein sinkenden Zinsen kommen AEG-Telefunken also vorerst nicht zugute.