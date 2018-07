Zur gleichen Zeit, als der SPD-Bundestagsabgeordnete Gerhard Jahn als Präsident des Deutschen Mieterbundes am vorigen Freitag: in München vor die Presse tritt, um über Mangel an Wohnungen zu berichten und zu klagen, will sich nur ein paar Straßen weiter an eben diesem Notstand ein Jungunternehmer eine goldene Nase verdienen.