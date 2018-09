Widersprüchliche Erfahrungen einer Reise durch die Sowjetunion/Von Marie Marcks

Hinter der Zollbarriere, an der einer unserer Mitreisenden gerade gründlich gefilzt wurde, nimmt Natascha, die Dolmetscherin, uns in Empfang. Sie wird uns zwei Wochen durch Moskau, Mittelasien und Georgien führen; während der Fahrt durch monotone Vorstadtgürtel belegt sie uns über das schrille Busmikrophon mit ihrem ersten Zahlenbombardement: In der UdSSR gibt es 49 Millionen Rentner à 120 Rubel monatlich, Mieten, Fahrpreise und Lebensmittelpreise sind seit 20 Jahren stabil, jeder dritte Arzt der Welt ist Sowjetbürger und so fort. Ich stecke den Notizblock weg, ich will Rußland mehr sehend als schreibend erleben.

Aber so einfach ist das Erleben nicht, unsere Gastgeber separieren uns von ihrem Leben. Im Hotel „National“, einem gediegenen alten Bau, werden wir in einem abgetrennten Raum zum Abendessen plaziert. Von nebenan, aus dem großen Saal, dringen Stimmengewirr und Musikfetzen. Zu den Essenszeiten mag dieser Separatismus ja noch möglich sein, aber 24 Stunden lang kann man keine Journalistengruppe an der Leine halten. Ab und zu ziehen wir auf eigene Faust los oder werden von freundlichen Russen in Gespräche verwickelt. Natascha ist darüber nicht sehr glücklich.

Noch ein kleiner Abendbummel über den Roten Platz vor dem Hotel. Der Vollmond steht gelb hinter der zuckrigen, buntbemalten Basilius-Kathedrale. An der riesighohen Kremlmauer sind Heldengräber und Blautannen aufgereiht, die Menschen strömen zum blankpolierten Lenin-Mausoleum, wo gerade die Wachablösung stattfindet, ein Schauspiel, das mich nirgendwo anzieht, auch hier nicht.

Die lichtgrünen Birkenwälder auf dem Weg nach Sagorsk, deren Wiesenböden mit Blumen gesprenkelt sind, verlocken zum Spazierengehen. Aber das ist verboten, zumindest für Ausländer. Wir fahren durch bis zu den mächtigen Klostermauern, hinter denen Hochbetrieb herrscht. Zwischen den Kirchen aus verschiedenen Jahrhunderten strömen Gläubige, Touristen und goldaufgezäumte Popen durcheinander. Wegen des Priesterseminars wimmelt es von jungen und alten Geistlichen. Sie könnten allesamt einem Dostojewski-Roman entnommen sein, das gilt auch für die alten Bäuerlein und Großmütterchen, die mit Emaillekannen Schlange stehen vor dem heiligen Brunnen, um geweihtes Wasser zu fassen. In den mit Ikonen ausgeschindelten Kirchen stehen die in Andacht versunkenen Weiblein wie verloren zwischen gaffenden Touristen und schwatzenden Fremdenführerinnen.

Es ist eine andere Sowjetunion, die uns am nächsten Morgen schon im Flugzeug nach Buchara begegnet: der Orient. Die meisten Passagiere sind bäuerliche Asiaten, bepackt mit Säcken, Taschen und abgenutzten Koffern. Überall, auch hier, haben wir Touristen Vortritt, ob wir wollen oder nicht. Mein Versuch, eine Mutter mit mehreren Kindern vorzulassen, wird von Natascha energisch vereitelt.

Sicher, Buchara, Samarkand und Taschkent sind voller Moscheen und Medressen (Gebetshallen, die eher von lokalen Fledermäusen und Ostblock-Touristen durchschwärmt werden als von Gläubigen), sicher, in den orientalischen Republiken mangelt es nicht an pittoresken Minaretten (die als Leuchtturm für Kamelkarawanen und bisweilen zum Herunterstürzen von Staatsfeinden dienten), die Zitadellen mit Kerkerzellen und Marterwerkzeugen sind sicherlich auch eine gewaltige Touristenattraktion. Aber mich interessiert mehr das, was nicht als Sehenswürdigkeit gedacht ist, Einrichtungen der Gegenwart, die wohl gar nicht als Marter empfunden werden. Da verkündet beispielsweise in der Goldstickereifabrik in Buchara ein linkisch gemaltes, strahlendes Usbekenmädchen auf einem Schild neben dem Empfangsbüro, daß jede Zuspätkommerin den Staat um 14 Rubel je Minute schädige. Zur Strafe wird jede Verspätung mit Namens-, Minuten- und Rubelangabe angeprangert. Dann geht’s vorbei an einer langen Reihe von Photos der (männlichen) Delegierten dieses (Frauen-)Musterbetriebes direkt in eine frühkapitalistisch anmutende Hölle. Rund siebzig Usbekenfrauen sitzen schief und krumm an Uralt-Monstern von Nähmaschinen und schieben unter ohrenbetäubendem Geratter mit der einen Hand schwere Stoffbahnen unter den Steppfuß, mit der anderen Hand kurbeln sie unter der Maschine verschlungene Steppmuster. Die hölzerne Halle dampft vor Hitze, der große Ventilator ist außer Betrieb. Auf seinem Propeller hockt eine Taube und sorgt für den Arbeitsfrieden.