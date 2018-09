Karlsruhe

Als vor drei Wochen die Ehefrau des Angeklagten Günther Adler in den Gerichtssaal kam und nur die Erklärung abgab, sie werde nicht aussagen, da waren nicht nur Gutachter und Gericht enttäuscht – jenes Schwurgericht, das sogar die Öffentlichkeit ausgeschlossen hätte, nur damit Frau Adler ungehindert die Psyche ihres Mannes ausbreiten könnte. Enttäuscht und wahrscheinlich erbittert war auch Adler selbst: An seinem 49. Geburtstag würdigte ihn seine Frau keines Blickes, schien ungerührt und ohne jedes Mitgefühl So schnell wie sie gekommen war, war sie wieder verschwunden.

Möglicherweise ist diese kalte Szene der Schlüssel dafür, daß Günther Adler sein Mordgeständnis vom Februar zurückgenommen, widerrufen hat. Denn auch der Gutachter Willi Schumacher, Professor in Gießen, betonte in seinem Votum, wie ärgerlich es sei, daß Frau Adler nicht ausgesagt habe. Schumacher hielt ohne diese Aussage den Angeklagten für weitgehend schuldfähig.

In diesem Augenblick muß Günther Adler klargeworden sein, daß ihm das umfassende Geständnis, die kleine Cornelia Becker entführt und ermordet zu haben, nichts nutzen würde: sein Ziel, in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen zu werden, zerstob. Er hatte „lebenslang“ vor sich. So bog er das Geständnis um, er widerrief es nicht nur. Verteidiger Liebrucks verlas die neue Version Adlers: Er sei zwar an Entführung und Erpressungsversuch beteiligt, habe aber das kleine Mädchen nicht ermordet. Dies habe eine dritte Person getan, die er nicht nenne, die aber durch sein Geständnis gedeckt werden sollte.

Gericht, Anklage und die Familie Becker als Nebenkläger waren vom Rückzug Adlers nicht überrascht. Doch die Prozeßbeobachter waren es. Sie hatten bereits das Plädoyer der Staatsanwaltschaft vor sich gesehen, etwa Ende Mai, ein Urteil nach diesem langwierigen Prozeß, der von Befangenheitsanträgen gewimmelt hatte. Zudem war das furchtbare Geständnis mit zahllosen suggestiven Einzelheiten versehen gewesen, die nicht nur die ermittelten Indizien bestätigten, sondern glatt und perfekt herauskamen und eben doch glaubwürdig waren. Es wurde nämlich klar, daß die seltsame Perfektion dieses Geständnisses zum Charakter des Angeklagten paßte.

Prozeßbeobachter in Karlsruhe nennen Adlers Taktik „ganz mies“. Tatsächlich liegt die Spekulation nahe, er wolle sich an seiner Frau rächen und hätte nichts dagegen, wenn nun kräftig gegen sie ermittelt würde, da sie ihm nicht geholfen hat.

Kann Adler das Gericht nun zu, einem neuen Indizienprozeß zwingen? Der Vorsitzende hatte nach dem Geständnis zwar das Verfahren breit weitergeführt, aber etwa 80 Zeugen und Sachverständige entlassen. Muß er sie wieder hören? Selbstverständlich muß das Gericht jedem begründeten (nicht nur einfach geäußerten) Verdacht nachgehen. Aber das Geständnis ist in der Welt. Es wurde im Gerichtssaal gemacht, vielfach substantiell abgestützt.