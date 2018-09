Inhalt Seite 1 — Wenn Gene Amok laufen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Forscher entdecken ein menschliches Krebs-Gen

Von Friedhelm Mühleib

Verzweifelt kämpft der Zauberlehrling mit dem verhexten Besen. „Immer neue Güsse / bringt er schnell herein. / Ach! und hundert Flüsse / stürzen auf mich ein.“ Das Gedicht Goethes liest sich wie eine Parabel auf die moderne Krebsforschung. Seit sich die Wissenschaftler, ähnlich modernen Zauberlehrlingen, mit dem Krebs auseinandersetzen, wuchs die Flut offener Fragen mit jeder neuen Erkenntnis. Auf der Suche nach der Zauberformel, die dem bösen Geist der Krebserkrankung Einhalt bieten könnte, machten jetzt allerdings vier amerikanische Forschergruppen unabhängig voneinander eine aufregende Entdeckung. Sie fanden ein körpereigenes Krebs-Gen in gesunden menschlichen Zellen.

Ganz offensichtlich gehört das Krebs-Gen dort sogar zur üblichen genetischen Grundausstattung der Desoxyribonucleinsäure (internationales Kürzel: DNA), dem molekularen Träger der Erbinformation. Das Krebs-Gen liegt dort eingebettet in der langen Kette anderer Gene und trägt, in einem chemischen Code verschlüsselt, die Information zur Herstellung eines zelleigenen Proteins (Eiweißstoff). J. Michael Bishop, Mikrobiologe an der Universität von Kalifornien in San Francisco, erklärt dazu in einem Beitrag der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft: „Es scheint, als trage jede Zelle den Keim der Vernichtung bereits in sich.“

Dabei sind Krebs-Gene an sich nichts Neues. Tumorvirologen entdeckten sie in den sechziger Jahren als Bestandteile von Viren, die bei Tieren Krebs auslösen. Das führte damals zu regelrechter Euphorie unter den Forschern. Sie hofften, schon bald ein menschliches Tumorvirus isolieren zu können, einen Impfstoff dagegen zu entwickeln und damit den Krebs zu besiegen. Die Hoffnung war trügerisch. Trotz gewaltigem Forschungsaufwand, der viele Hinweise auf die Beteiligung von Viren an der Krebsentstehung brachte, konnte bis heute kein Forscher den letzten Beweis für die ursächliche Rolle von Viren bei menschlichen Krebserkrankungen erbringen.

Die Mühen sollten trotzdem nicht umsonst gewesen sein. Denn die Virologen stießen nicht nur auf grundlegende Mechanismen, die heute entscheidend zum Verständnis des Krebses beitragen, sondern hefteten sich gleichzeitig auf die Spur der zelleigenen Krebs-Gene. Als erstes lernten sie, Aufbau und Wirkung der viralen Krebs-Gene in den Zellen infizierter Tiere zu verstehen. Im Grunde sind Viren nicht mehr als ein Bündel genetischer Information, verpackt in einer Eiweißhülle. Um sich zu vermehren, dringen sie in Zellen von Wirtsorganismen ein und schmuggeln ihre Gene in deren DNA. Die produziert nun ständig neue Viren, ohne sich am Kuckucksei zu stören. Die Gruppe von Viren, in der sich die Vertreter mit den Krebs-Genen finden, lebt so normalerweise in geregelter Symbiose mit der Wirtszelle, die daran nicht einmal Schaden nimmt. Besitzt ein Virus jedoch dies eine zusätzliche Krebs-Gen, beginnt die Zelle zu wuchern.

Eine erste Erklärung für dieses rätselhafte Phänomen fand der Mediziner Raymond Erikson. Mit raffinierten biotechnischen Tricks gelang es ihm und seinem Team an der Colorado-Universität, Krebs-Gene aus Viren zu isolieren und gesunden Hühnerzellkulturen einzuimpfen. Dort produzierten sie einen Eiweißstoff, der sich als Enzym des Wachstumsstoffwechsels herausstellte (Enzyme sind körpereigene Substanzen, meistens Eiweißstoffe, die chemische Reaktionen vermitteln). Gleichzeitig begannen die infizierten Zellen wie wild zu wachsen: Wieder war Krebs entstanden. Erikson sammelte nun das Enzym und flößte es wieder anderen, gesunden Zellen ein. Auch jetzt bildete sich Krebs. Der Übeltäter, das geheimnisvolle Krebs-Enzym, war gefunden. Doch kennt man bis heute kaum mehr als sein Molekulargewicht (60 000). Auch die Art und Weise seines Eingriffs in das Zellwachstum liegt noch völlig im dunkeln.