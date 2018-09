Inhalt Seite 1 — Angst um Adebar Seite 2 Auf einer Seite lesen

Je weiter es in den Frühling hineingeht, desto größer wird in Schleswig-Holsteins Storchenaorf Bergenhusen die Angst, daß Freund Adebar abermals in geringerer Anzahl als im Vorjahr aus Afrika heimkehrt.

Im vergangenen Jahr horsteten noch 22 Storchenpaare auf den Häusern des Dorfes. Am 10. Mai waren jedoch erst 14 Paare eingetroffen. Haben sich die anderen verspätet, etwa wegen des Frosteinbruchs in Süddeutschland, oder haben sie die weite Reise mit dem Leben bezahlt?

Mehr, als die Bergenhusener Bauern und Vogelschützer in den vergangenen Jahren für den Storch unternommen haben, kann man nicht tun. Unter Anleitung von Tierarzt Wulf Hansen, der seinen Beruf aufgegeben hat, um sich nur noch den Störchen zu widmen, wurden weite Feuchtgebiete angelegt und mit Fröschen besiedelt, um die Existenzgrundlage für die großen weißen Vögel wiederherzustellen.

Die Storchenfreunde beschafften große Mengen von Fischen, um die Vögel zusätzlich zu füttern. Sie brachten aus Binsen geflochtene Kunstnester auf den Dächern an, um Erstbrütern ein bequemes Heim zu bieten. Das Elektrizitätswerk verlegte alle Starkstromleitungen innerhalb des Dorfes unter die Erde, um diese Todesfalle zu beseitigen, und errichtete hohe Masten, die sich zum Horsten eignen.

Etwa fünfzehn verletzte Jungtiere wurden von Wulf Hansen alljährlich an Flügeln oder Beinen geschient und von seiner Frau gesundgepflegt und großgezogen, so daß auch sie die Winterreise nach Afrika antreten konnten. Besser als in Bergenhusen kann es den Störchen nirgendwo auf der Welt ergehen

Dennoch kommen jedes Jahr weniger in ihre Heimat zurück. Woran kann das liegen? Vor zwei Jahren, als am 25. März ein Geschwader von zehntausend Störchen die libanesische Hauptstadt Beirut überflog, um zu den Brutgebieten in der Türkei, auf dem Balkan und in Deutschland zurückzukehren, eröffneten eine schießwütige Soldateska aus Maschinenpistolen, Gewehren, Revolvern und sogar aus Granatwerfern das Feuer auf die Vögel. Über 800 Störche stürzten, tödlich getroffen, vom Himmel. Hat sich Ähnliches in diesem Jahr wiederholt, und ist ein Teil unserer deutschen Störche davon betroffen?

Oder haben die sich immer weiter ausdehnenden Wüstengebiete Afrikas die Störche so geschwächt, daß sie beim Flug über das Rote Meer oder entlang der Wüste Sinai erschöpft abgestürzt sind? Die im Elsaß und in Württemberg brütenden Störche, die über die Westsahara ziehen, sind im Gegensatz zu den Oststörchen schon fast vollzählig zurückgekehrt. Das liegt einmal daran, daß seit Ostern in Südfrankreich warmes Wetter eingekehrt ist, zum anderen aber auch an einer „genialen Erfindung“ dieser Störche.