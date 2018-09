Rudolf Radke: Vor dem Schöneberger Rathaus hat John F. Kennedy vor fast 20 Jahren gesagt: „Ich bin ein Berliner. Die Berliner waren damals von Kennedy begeistert, auch, weil er die Schutzgarantien für West-Berlin erneuerte. Herr Dr. Kissinger, wenn Sie auf die Bilder von damals blicken – welche Gedanken bewegen Sie dann?

Henry Kissinger: Dies war eine optimistische Zeit der amerikanischen Geschichte. Es wäre heute für einen amerikanischen Präsidenten sehr schwierig zu sagen: Wo immer auf der Welt ein freier Mensch versklavt wird, werden sich die Vereinigten Staaten engagieren. Wir haben mittlerweile Vietnam hinter uns. Wir haben erfahren müssen, daß unsere Macht groß, aber nicht unendlich ist. Das ändert aber nichts an unserer Verpflichtung gegenüber Berlin. Was Berlin betrifft, so gilt das Argument heute genauso wie 1962.

Theo Sommer: Das Verhältnis zwischen Europa und Amerika war nie problemfrei. Vor zwanzig Jahren gab es in Harvard einen jungen Professor namens Henry Kissinger, der ein Buch „The Troubled Partnership“ – Bündnis in Schwierigkeiten – schrieb. Es gab Streit, zum Beispiel zwischen Bonn und Washington, über die Strategie. Es gab Streit um die Ostpolitik. Es hat in der Allianz immer Krisen gegeben. Das westliche Bündnis hat sie alle überlebt. Frage an Egon Bahr: Ist die Krise diesmal ernster? Und wenn ja, warum?

Egon Bahr: Nach meiner Auffassung ist sie nicht ernster. Sie ist deshalb nicht ernster, weil eine Grundlage unverändert geblieben ist: die Sicherheit. Wir wissen ganz genau, daß es Sicherheit in Europa ohne das Bündnis nicht gibt. Das ist der eigentliche Kitt des Bündnisses.

Wir haben dem Ende der sechziger Jahre im Harmel-Bericht, wenn man so will, eine zweite Säule hinzugefügt und gesagt: Die Fähigkeit und die Bereitschaft zur Verteidigung und die Bereitschaft zum Dialog und zur Zusammenarbeit mit Osteuropa sind die beiden Seiten des Bündnisses. Ich sehe nicht, daß sich das im Prinzip verändert hat.

Radke: In Frankreich macht das Wort von der germanisation de la politique allemande, frei übersetzt: vom Wiederaufleben der deutschen Frage, die Runde. Die Sorge geht um, die Deutschen könnten sich von der offiziell immer wieder betonten Bindung an das Nato-Bündnis zu lösen versuchen. Worauf beruht das? Monsieur de Montbrial, was kann die Ursache für dieses Mißtrauen sein?

Thierry de Montbrial: Mir scheint es ganz zutreffend zu sein, daß das Bündnis zahlreiche Krisen erlebt hat. Und ich glaube auch, es ist nicht zum erstenmal so, daß es zu verbalen Exzessen kommt. Doch es gibt aber sicherlich auch objektive Veränderungen.