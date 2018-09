Hamburg

Vor über einem Jahr appellierte ihr Vater in der ZEIT an die Machthaber in der DDR, doch endlich seine Tochter freizulassen. Das war im Januar 1981.

Der Vater selbst, Rolf Mainz, saß 27 Monate in einem Zuchthaus der DDR. Sein Verbrechen: Er hatte uns im Oktober 1976 aus Leipzig einen Artikel über Berufsverbote in der DDR geschickt, Weihnachten 1978 wurde er entlassen. Seine Familie kam nach. Nur Simone, seine Tochter, wollte in der alten Heimat bleiben.

Simone, geboren 1957 in Leipzig, hatte in der Leipziger Staatsbank gelernt. Als ihre Familie 1976 einen „Ausreiseantrag“ stellte, verließ sie freiwillig die Bank und verdingte sich als Pförtnerin einer Klinik. Nach der Festnahme ihres Vaters fertigte sie Flugzettel mit der Aufschrift „Freiheit für alle politischen Gefangenen in der DDR“ und verteilte sie. Später arbeitete sie aktiv in einer Gruppe mit, die verbotene Literatur las und sich für die Freilassung von Bahro einsetzte. Im April 1979 heiratete sie den Zootechniker Franz Langrock. Im September des selben Jahres wurde Martin geboren. Die ersten Mitglieder der illegalen Gruppen wurden verhaftet, auch Simone wurde verhört. Sie und ihr Mann beschlossen daraufhin, die DDR zu verlassen. Sie stellten einen Ausreiseantrag. Im April 1980 wurde Simone festgenommen, am 15. Mai 1980, also vor zwei Jahren, vom 1. Senat des Bezirksgerichts in Leipzig wegen staatsfeindlicher Hetze zu fünf Jahren verurteilt. Seit Anfang Juni 1980 befindet sie sich im DDR-Frauenzuchthaus Hoheneck. Anschrift: Postfach 37-c – DDR 9150 Stollbere/Erzgeb. Simone wird aus einer holländischen und schwedischen Gruppe von Amnesty International betreut. Sie ist in die „besonderen Bemühungen“ der Bundesregierung einbezogen.

Im Januar 1981 schrieb ihr Vater in der ZEIT: „Als ich sie ein letztes Mal umarmte, vor zwei Jahren in Polen, in einer etwas schmuddeligen Bauernküche, sagte ich ihr: ‚Paßt auf euch auf.‘ Und sie, die Hände seitlich an den prallen Bauch gelegt, lächelte verlegen und erwiderte: ‚Mach dir keine Sorgen, Vati.‘ Keine Sorgen! Schon neun Monate später hat man sie in Leipzig zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. Gerade noch das Kind hat sie zur Welt bringen dürfen, in Freiheit, aber da hing sie schon im Spinnweb der Staatssicherheit. Inzwischen wächst Martin, der kleine Sohn unserer Sträflingstochter, zu einem allseits gebildeten, fahnenschwenkenden und begeisterungsfähigen Staatsbürger der DDR heran, der zwar nicht weiß, was „Mutter zu bedeuten hat, aber schon weint, wenn sein bärtiger Vater mitten in einer Parade der Nationalen Volksarmee den Fernseher abstellt.“

Das Schicksal der Familie Mainz – ein deutsches Schicksal? Die Tochter sitzt im Zuchthaus, ihr Vater saß, ebenso wie ihr Onkel (der ebenfalls einen Ausreiseantrag gestellt hatte) und wie ihr Großvater. Für vier Jahre hatten ihn die Nazis ins KZ und ins Zuchthaus gesteckt, schließlich noch ins Strafbataillon 999. Der Großvater war nämlich Mitglied der Kommunistischen Partei. Großvater, Vater und Kind – sie sind keine Brandstifter, keine Diebe, keine Hehler und keine Kinderschänder. Sie machten nur, jeder auf seine Weise, von einem simplen Grundrecht Gebrauch: Sie sagten ihre Meinung. Und davor hatten die Nazis Angst, und davor fürchten sich auch die Honeckers in der DDR. r. k.