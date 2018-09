Wir, die Teilnehmer am „Haager Treffen zur Weiterführung der Friedensinitiative europäischer Schriftsteller“, bekräftigen angesichts der wachsenden Kriegsgefahr den „Friedensappell der Schriftsteller Europas“ vom Sommer 1981. Wir sind Teil der internationalen Friedensbewegung und werden unsere Treffen in Köln, Sofia und Rotterdam fortsetzen. Wir werden Anstrengungen unternehmen, daß unser Appell auch in allen anderen Erdteilen zu gleichartigen Initiativen führt. Wir unterstützen alle Bemühungen, die der Sicherung des Friedens durch Abrüstung gelten, gleich ob sie den Segen ihrer jeweiligen Regierungen haben oder nicht, wir sehen es als unsere Pflicht an, den Menschen, die wegen ihres Eintretens für den Frieden verfolgt werden, nach bester Kraft zu helfen. – Die Strategen und Ratgeber des atomaren Krieges maßen sich an, sich selber als „Realisten“ und alle jene, die gegen diesen Krieg protestieren, als „Emotionalisten“ zu bezeichnen. Die hier anwesenden Schriftsteller, Mitglieder von Friedensbewegungen, versichern, daß diese Unterscheidung selbst zur Kriegsvorbereitung gehört. Indem sie gegen den Krieg kämpfen, kämpfen sie auch gegen diesen Angriff auf die Persönlichkeit und die menschliche Identität, die zugleich realistischer, rationaler und emotionaler Art ist. Wir wenden uns gegen jeden Mißbrauch der Sprache, der der Verschleierung oder Beschönigung kriegerischer Absichten dient. Wir werden die uns zur Verfügung stehenden Mittel dafür einsetzen, die wahren Sachverhalte jedermann verständlich zu machen.

Solange keine internationalen Abmachungen über eine allgemeine Abrüstung erreicht werden, sollte jeder Aufrüstung, insbesondere der Aufstellung weiterer Nuklearwaffen in Europa, Widerstand geleistet werden. Dies gilt auch für die Vorbereitungen dazu. Wir treten für politische Lösungen ein, die das Auseinanderrücken der Blöcke fördern, die Spannung in Europa durch stufenweise Abrüstung abbauen und das Gleichgewicht des Schreckens durch eine gegenseitige Sicherheitsgarantie ersetzen. Die in Den Haag versammelten Schriftsteller stimmen darin überein, daß die beiden Militärblöcke aufgelöst werden sollen, und zwar gleichzeitig und vorbehaltlos.