Der verheulte kleine Junge in derMetro entdeckt noch jemanden, der weint: eine Frau, alt wie Stein, vom Kummer ganz verknittert. Und plötzlich ist der ganze Groll weggefegt, die Heulerei darüber, daß er in den neuen gelben Gummistiefeln nicht zu Fuß nach Hause laufen darf, sondern U-Bahn fahren muß und brav neben der Mama auf einem Bänkchen sitzen soll. So ausgefüllt und fasziniert von dem Gedanken, warum die alte Frau in der Metro weint, ist dieser Junge, daß er wie in einem Kinostück Dialoge und Situationen vor seinen Augen abrollen läßt: Ob Schneemänner, Generäle, Eltern und ganz alte Leute weinen dürfen, ob man Tränen im Fingerhut sammeln kann und unter Wasser weinen, ob man sich nach einer satten Heulerei vielleicht besonders gut fühlt? Darüber sinnt und spinnt der Kleine. Und über 40 Seiten dieses broschierten Bilderbuchs begleiten seine Meditationen, Illustrationen, die an Edel-Comics erinnern.

Das Räsonieren des kleinen Buben erscheint ein wenig altklug und die pädagogische Absicht beider Autoren sehr durchsichtig. Da sollen also auf 48 Seiten die kraftmeierischen Sprüche vom starken Jungen, der nicht weinen darf, spielerisch widerlegt werden. So gut und richtig der Gedanke ist, gegen Klischees mit Geschichten zu Felde zu ziehen, so muß man sich hier fragen: Sind das eigentlich Geschichten? Nicht vielmehr niedlich illustrierte Gedankensplitter, unsortierte Einfälle, Reminiszenzen aus dem Fundus Erwachsener, die ja nicht nur über den heulenden kleinen Jungen, sondern auch über den kleinen Leser hereinbrechen?

Christian Bruel und Anne Bozellec: „Wer weint?“; Verlag Ali Baba, Frankfurt; 48 S., 9,50 DM

Von allen Kinderbüchern, die Christian Bruel und Anne Bozellec im kleinen Ali Baba – Verlag, Frankfurt, veröffentlicht haben, gefällt mir dieses am besten: 32 Seiten mit Schwarzweiß-Illustrationen, die Charme und Pfiff haben. Es ist eine völlig undramatische, gleichwohl amüsante Geschichte ohne Worte, ohne Farben.

Sie beginnt im Bett des kleinen Mädchens, das noch schlaftrunken – die Katz auf den Knien – darüber angestrengt nachdenkt, wie es den Bruder ärgern und aus dem Bett jagen kann. Katz und Mädchen versuchen es mit allen Tricks: Ohren-Nasen-Füße-Kitzeln, Plumeau wegziehen, Purzelbaumschlagen und Balgen. Schließlich hat das quirlige kleine Biest es geschafft und den Bruder mit seinen Faxen wach gekriegt. Kissenschlacht, Schlafanzugklauen, Deckeplündern. Es entsteht ein unglaubliches Kissen-Chaos mit Brüllen, Kichern, Quietschen, Kreischen. Und im Zentrum der Bettenschlacht: gut gelaunt und den Kopf voller Mucken – die getigerte Katze mit dem Puppenköpfchen. Die Mäuse auf dem Kinderzimmerbild hopsen aus dem Rahmen, der Teddy dreht durch, die Katze rast durch die Federn. Nach 32 Seiten wilder Rangelei fallen alle Beteiligten schlapp ins Bett und schnarchen sich aus. Die beiden französischen Zeichner haben humorvoll, zärtlich und mit Phantasie dieses Federkissen-guten-Morgen-Festival in entzückende Bilder gebracht. Das Büchlein eignet sich hervorragend als Malbuch, eine sinnvolle Alternative zu den stumpfsinnigen Standard-Malbänden, und außerdem kann man endlos kleine Geschichten dazu erfinden.

Christian Bruel und Anne Bozellec: „Kuschelkinder“, Ali Baba Verlag, Frankfurt; 32 S., 8,-DM U. B.