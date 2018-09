Von Gunter Hofmann

Bonn, im Juni

Was nun? Als stecke darin die Antwort auf des Rätsels Lösung, welche Folgerungen aus dem Hamburger Wahlresultat zu ziehen seien, zitierte Hans-Dietrich Genscher vor der Spitze der FDP eine Agenturmeldung. Es handelte sich um das obligatorische Schreiben Herbert Wehners an die lieben Freunde, die SPD-Abgeordneten am Tag nach der Wahl. Wehners Botschaft: Der Koalition stünden schwere Bewährungsproben bevor. Die SPD lasse sich „keine Unzumutbarkeiten“ gefallen. Und: Andere mögen sich den Kopf darüber zerbrechen, ob Genscher zu sehr gewackelt habe, er denke daran nicht.

Die FDP, kam Wehner zur Sache, zum Haushalt für 1983, müsse „erheblich mehr Einsicht dafür aufbringen, daß nicht nur die materiell Schwächeren den Gürtel etwas enger schnallen müssen“. Aber auch die Sozialdemokraten müßten einsehen, daß geringeres Wirtschaftswachstum auch zu entsprechenden Schlußfolgerungen für die Sozialgesetze zwinge.

Deutlicher im Ton als gewohnt, eigentlich barsch, aber doch nichts Aufregendes, könnte man meinen. Für Genscher allerdings war Wehners Brief starker Tobak. So reagiert er eben in Zeiten, in denen die Nerven bloßliegen wie nach der Hamburger Wahlnacht.

Rücksicht auf das Nervenkostüm der Liberalen läßt sich von der SPD allerdings nach der Wahlschlappe kaum erwarten. Wenn die FDP nun eigene Positionen noch deutlicher markieren möchte als bisher, wie Genscher ankündigt, dann gilt das für die Sozialdemokraten erst recht. Für die Genossen steht das fest nach einem Moment verblüfften Schweigens.

„Der Kompromißbedarf wächst, die Kompromißbereitschaft sinkt“ – auf diese Formel bringen Genossen und Liberale die Stimmungen in ihren Lagern. „Nicht die Niedersachsen-Wahl, sondern Hamburg bedeutet für die Koalition in Bonn das Ende eigentlich“, kommentiert ein Sozialdemokrat. „Es sei denn, die Koalition wurstelt weiter.“