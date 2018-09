Inhalt Seite 1 — Italien: Reparatur an der Rolltreppe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit Jahren sah man am Mailänder Domplatz kein derartiges Massenaufgebot von Streikenden wie in der vergangenen Woche, einen Tag nachdem die Arbeitgeber den Vertrag über die automatische Anpassung der Löhne und Gehälter an die Inflation gekündigt hatten.

Spontan waren Hunderttausende zusammengeströmt mit dem Ruf "Die Lohnskala wird nicht angerührt! Worum geht es?

Alle abhängigen Beschäftigten in Italien, gleichgültig, ob sie in der Landwirtschaft, im öffentlichen Dienst oder in der Industrie tätig sind, erhalten eine nach Punkten berechnete Inflationszulage. Das Abkommen für die Industrie hatten 1975 der kommunistische Gewerkschaftsführer Luciano Lama und der Fiat-Chef Giovanni Agnelli in seiner damaligen Eigenschaft als Arbeitgeberpräsident unterschrieben.

Der Vertrag, der in Italien Gesetzeskraft hat und auch nach der jetzigen Kündigung noch bis Februar 1983 wirksam ist, geht von einer hundertprozentigen Deckung der Kaufkrafverluste aus. Der Geldwert für einen Lohnpunkt ist für alle gleich. Nur die Punkte summieren sich mit dem Fortschreiten der Inflation.

Da aber zu dieser automatischen Lohnangleichung auch noch die Steigerungen aus dem Abschluß neuer Branchentarifverträge und Betriebsvereinbarungen kommen, hat sich die Inflationssicherung im Laufe der Jahre differenziert. Weil nämlich die Gewerkschaften durchweg gleich hohe Lohn- und Gehaltssteigerungen für alle durchsetzen, sind die Einkommen der früher besser verdienenden Schichten wie der Meister und mittleren Angestellten nicht so schnell gestiegen wie die der Hilfsarbeiter. Inzwischen können Putzfrauen im Betrieb mehr Inflationsausgleich als Grundlohn bekommen und eine mehr als hundertprozentige Sicherung ihres Lohnes erreichen, während ein Abteilungsleiter in Kaufkraft gemessen nur sechzig Prozent seines Gehaltes von 1975 bekommt.

Eine zweite Folge der unter dem Begriff "Lohnrolltreppe" populär gewordenen Lohnmechanik in Kombination mit den Tariferhöhungen besteht darin, daß Italiens Arbeitnehmer als einzige in der Europäischen Gemeinschaft 1981 sogar eine Steigerung der Realeinkommen um durchschnittlich vier Prozent einheimsten. Die Folge: Auf der einen Seite zwanzig bis 25 Prozent Inflation und über zwei Millionen meist junge Arbeitslose, auf der anderen das privilegierte Heer der unkündbaren und gegen alle Wechselfälle der Konjunktur gesicherten Arbeiter.

Alle Verhandlungsversuche der Regierung und der Arbeitgeber mit den Gewerkschaften über diesen Punkt blieben fruchtlos. Zwar ist die Inflation im Verlauf eines Jahres von 21 auf fast fünfzehn Prozent gesunken, aber nur auf Grund der internationalen Preisberuhigung. De internen Spannungen sind geblieben und drohen bei der gerade wieder anlaufenden Konjunktur erneut zu explodieren.