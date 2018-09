Das Ergebnis der Wahl in Hamburg und die wachsende Nervosität, mit der die Bonner Koalitionsparteien SPD und FDP dem Urteil der Wähler in Hessen nun entgegensehen, ist kaum dazu angetan, die ohnehin schwierigen Sachentscheidungen zu erleichtern, die in den nächsten Wochen in Bonn fallen müssen.

Weil die Steuereinnahmen spärlicher fließen, die Ausgaben dagegen schneller steigen als geplant, muß der Bund 1982 mindestens sechs Milliarden Mark mehr an neuen Schulden aufnehmen, als zunächst vorgesehen war. Noch schlimmer sieht es für das kommende Jahr aus: Ohne weitere Ausgabenkürzungen, weitere Verschuldung und eine gleichzeitige Erschließung neuer Steuerquellen wird Bundesfinanzminister Lahnstein seine schwierige Aufgabe nicht bewältigen können. Einige Dauerbrenner der steuerpolitischen Diskussion wurden auch schon wieder hervorgekramt: Besteuerung aller Zinseinkünfte direkt bei den Banken, keine steuerliche Absetzbarkeit von Bewirtungsspesen, Abschaffung oder Einschränkung des Ehegatten-Splitting, das Verheirateten zu einer geringeren steuerlichen Belastung als Junggesellen verhilft.

Schon darüber wird es einen heftigen Streit geben. Noch härtere Auseinandersetzungen drohen bei einer weiteren Kürzung sozialer Leistungen und bei dem ebenfalls unvermeidlichen Abbau von Subventionen (siehe Seite 18). Parteien, denen die Wähler ohnehin,schon in Scharen weglaufen, werden noch verbissener als im vergangenen Jahr darum ringen, daß ihren tatsächlichen oder vermeintlichen Anhängern möglichst wenig genommen wird.

Bei dem zu erwartenden Kampf darum, wie die Auswirkungen der Wirtschafts- und Haushaltskrise für die eigene Klientel möglichst gering gehalten werden, wird die Debatte darüber, wie die Krise überwunden werden kann, wohl wieder einmal zu kurz kommen. Die um ihre zerbröckelnde Regierungsmacht kämpfenden Koalitionspartner werden ihre gesamte Kraft auf die internen Auseinandersetzungen im Kabinett und innerhalb der jeweiligen Fraktionen konzentrieren – und dabei verschleißen –, statt endlich die großen Zukunftsaufgaben anzupacken. Statt die Stagnation im Kernkraftwerksbau und die Überbürokratisierung in unserem Lande zu bekämpfen, werden sie sich gegenseitig bei dem notwendigen Abbau von Subventionen behindern. Statt an einer Reform des auf Vergeudung zugeschnittenen Gesundheitswesens zu arbeiten, werden sie um mehr oder weniger unbedeutende Kürzungen im Sozialhaushalt feilschen.

Kraftvolle Initiativen zur Uberwindung der Krise und zur Bekämpfung ihrer Ursachen statt ihrer Symptome sind unter diesen Umständen nicht zu erwarten. Auch das Feld der Vermögenspolitik hat die Bundesregierung inzwischen ganz der Opposition überlassen. Der jüngste Vorschlag für die Bildung von Produktivkapital in Arbeitnehmerhand – womit zugleich der Verteilungskampf entkrampft und die dringend notwendige Stärkung der Eigenkapitalbasis der Unternehmen angestrebt wird – kam von der CDU-Politikerin Birgit Breuel, Niedersachsens tatkräftigem und ideenreichen Wirtschaftsminister.

Wenn die Koalition nicht noch mehr Wähler verlieren will, weil sich der Eindruck immer weiter verstärkt, daß sie nicht mehr regiert, sondern nur noch auf Krisenerscheinungen reagiert, dann wird sie bald mal etwas von dem „Mut zur Zukunft“ zeigen müssen, den sie in ihrer Regierungserklärung versprochen hat. Dann muß sie den Mut zu dringend notwendigen Reformen aufbringen, durch die allein die Krise dauerhaft überwunden werden kann.

Michael Jungblut