Das große Zähneknirschen, das kleinere Übel und die winzige grüne Freiheit

Von Peter Rühmkorf

Neuerdings mit Märchen beschäftigt (wovon die Verleger meinen: „Endlich mal was Solides, Herr Rühmkorf“) muß sich der Blick beim Wiedereintauchen in die sogenannte Realität zunächst einmal an eine grundsätzlich andere Optik gewöhnen. So also sieht es in der Welt der losgelassenen Tatsachen und unerbittlichen Entscheidungszwänge wirklich aus: so phantastisch, so horroristisch! Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen unsere großen Gesellschaftsinhaber und Unternehmer erst einmal mächtig rationalisieren, was die Arbeitsplätze folgerichtig wie Hobelspäne aus der Arena fegt, freilich dann auch die Kaufkraft der Betroffenen ziemlich allgemeingefährlich reduziert. Um auf Zuwächse dennoch nicht verzichten zu müssen, werden Produktionen – ebenfalls sehr rational, sehr vernünftig – in Billiglohnländer verlagert und bedürftige Dritte-Welt-Nationen zu Verkaufsbasen für unsere schneidigen Abwehrwaffen hochgerüstet, wahrhaft dramatische Entwicklungshilfen, die aus abgelegenen Lambswool- und Bananenrepubliken plötzlich hochinteressante Krisenherde werden lassen und, aufs Ganze gesehen, zwangsläufig sind wie die Flugbahnen der in Frankreich gefertigten Exozets oder vergleichbarer mit deutschen Präzisionssuchköpfen ausgestatteten Raketen in die Flanken der britischen Truppentransporter.

Die Beispiele sind so zufällig, wie die „Tagesschau“ sie gerade in die gute Stube katapultiert, und doch zusammenhängend wie ein in sich logisches Wahnsystem.

Was uns hier nämlich an Realpolitik und nationalem Opportunitätsdenken zugemutet wird, ist der helle Wahnsinn, aber gewiß, er zeigt seine eigene Methode, und das System dahinter, das uns alle umfassende und uns alle betreffende Gesellschaftssystem, verlangt uns konsequenterweise ab, es von Fall zu Fall, sprich von Wahl zu Wahl mit unseren persönlichen Wahlzetteln abzusegnen.

Ich sage das vorweg, um erst mal einen allgemeinen Stimmungshorizont aufzuziehen, vor dem sich das Schlingern unserer hamburgischen Staatsbarkasse dann schon nicht mehr so zufällig und verloren ausnimmt. Was sich bei uns so unerwartet bewegte respektive nun auf einmal gar nicht mehr bewegt, hängt aufs innigste mit einem unter die Waffenhändler gefallenen Weltenplan zusammen, der gerade noch eine fürchterliche Fatalität, aber kaum noch Sinn, Balance und eine für den Menschen gemachte Ordnung erkennen läßt. Darüber hinaus scheint das, was man neuerdings immer häufiger als ein spezifisch deutsches Leiden diagnostiziert und was dann in Titeln wie „Die Angst der Deutschen“ und „Die deutschen Depressionen“ ihren Niederschlag findet, alles andere als ein eingebildetes Leiden oder eine bloße Kopfgeburt. Der unabwendliche Vormarsch der Automaten und Mikroprozessoren hat sich mittlerweile weit herumgesprochen, und er beweist dem arbeitenden Menschen beinah täglich, stündlich seine Überflüssigkeit. Die Konkurse und Pleiten im mittelständischen und im Gewerbebereich lassen das Gefühl einer allgemeinen Heillosigkeit bis tief in die Provinz durchschlagen. Die Sparmaßnahmen und Einkürzungen auf dem sozialen und dem Bildungssektor kappen die scheinbar endlosen Förderbänder unseres Ausbildungswesens unvermittelt an einer beliebigen Stelle ab und setzen die Azubis auf irgendeiner wilden Mülldeponie in Freiheit.

Ein nichtsdestoweniger blind verhimmeltes Wirtschaftswachstum wird im ganzen erbarmungslos bis an jene Grenzen vorgetrieben, wo jedes Weiter nur noch Abtrag, jeder zusätzliche Progreß nur Schädigung, Entzug, Verlust bedeutet, so daß selbst unsere traditionell konservativen Elbfischer auf einmal ganz revolutionäre Gesichter zu ziehen beginnen und die Holz- und Forstwirte aus dem Silberwald sich systemkritisch an die Stirn fassen!