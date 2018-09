Inhalt Seite 1 — Denken und Verantwortung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hellmut Becker

Carl Friedrich von Weizsäcker wird am 28. Juni 1982 70 Jahre alt. Worauf beruht die einmalige Stellung dieses Gelehrten in der deutschen Öffentlichkeit? Er hat in der Gesamtheit seines Werks die beiden Kulturen der modernen Welt, Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft, miteinander verbunden und zugleich die Sprache gefunden, seine Erkenntnisse einer breiteren Öffentlichkeit verständlich zu machen. Wichtiger aber noch als dieses ist eine andere Tatsache: In allen seinen Arbeiten ist der Gedanke lebendig, daß Denken zugleich den Gegenstand, über den gedacht wird, verändert, daß Wissenschaft also die Verantwortung für ihre Folgen mittragen muß. „Der Grundwert der Wissenschaft ist die reine Erkenntnis. Eben die Folgen der reinen Erkenntnis verändern unaufhaltsam die Welt. Es gehört zur Verantwortung der Wissenschaft, diesen Zusammenhang von Erkenntnis und Weltveränderung zu erkennen. Diese Erkenntnis würde den Begriff der Erkenntnis selbst verändern.“ Carl Friedrich von Weizsäcker hat den Deutschen gezeigt, daß Denken zugleich Übernahme von Verantwortung bedeutet.

Seit fast 50 Jahren bin ich mit Carl Friedrich von Weizsäcker befreundet. Hat man als Freund den notwendigen Abstand für eine Würdigung? Wir leben in einer Zeit, in der Freundschaften so wichtig geworden sind, weil viele herkömmliche Ordnungen zerfallen mußten. Daher haben menschliche Bindungen an Bedeutung gewonnen, sie bleiben jedoch in der Regel nur haltbar, wenn sich Menschliches und Sachliches verbindet, Freundschaft zugleich Auseinandersetzung bedeutet und Vertrauen und Distanz zusammengehören.

Carl Friedrich von Weizsäcker entstammt einer durch wissenschaftliche und politische Leistung berühmten Familie. Seinem Urgroßvater, dem Kanzler der Universität Tübingen, verdanken wir die wahrscheinlich nach Luther wichtigste evangelische Bibelübersetzung; sein Großvater war vor und während des Ersten Weltkrieges württembergischer Ministerpräsident und wurde durch sein mutiges Eintreten gegen den uneingeschränkten U-Bootkrieg weit über Württemberg hinaus bekannt. Sein Vater war Diplomat, von 1936 bis 1943 Staatssekretär im Auswärtigen Amt und zuletzt Deutscher Botschafter am Vatikan. Er hat unter Ausnutzung seines Amts und persönlichem Risiko versucht, den Zweiten Weltkrieg zu verhindern. Durch die Auseinandersetzungen im Nürnberger Diplomatenprozeß wurde ein Grundproblem des Verhaltens in totalitären Regimen, der Widerstand durch Mitwirkung, für eine breite Öffentlichkeit sichtbar. Der Bruder des Diplomaten, Victor von Weizsäcker, ein bedeutender Neurologe, begründete die Wissenschaft, die wir psychosomatische oder vielleicht besser anthropologische Medizin nennen; ein revolutionärer Denker, dessen geistiger Rang sich den Deutschen wohl erst nach der hoffentlich bald vorliegenden Gesamtausgabe seiner Werke voll erschließen wird.

Der Bruder Carl Friedrich von Weizsäckers ist Regierender Bürgermeister von Berlin und Präsident des Evangelischen Kirchentages. Er war Kandidat der CDU für das Amt des Bundespräsidenten 1974. Carl Friedrich von Weizsäcker lehnte 1978 die ihm von SPD und FDP angebotene Kandidatur ab. Die heute 91jährige Mutter der beiden Präsidentschaftskandidaten hat das künstlerische Element eingebracht; ihr Bruder war ein bekannter Bildhauer und Maler. Man war in dieser Familie nie wohlhabend, eher sparsam, aber man hat immer im selbstverständlichen Kontakt mit den geistigen und politischen Eliten gelebt. Carl Friedrich von Weizsäcker ist mit Gundalena Wille, einer Schülerin des Schweizer Historikers Carl Burkhardt, Tochter des Schweizer Oberstkorpskommandanten Wille, Enkelin des Schweizer Generals im Ersten Weltkrieg, verheiratet. Seine drei Söhne sind Professoren der Ökonomie, der Biologie und der Mathematik.

Man täte Carl Friedrich von Weizsäcker unrecht, wenn man ihn primär als ein besonders geglücktes Beispiel bürgerlicher Kultur weiten würde. Dazu ist sein Leben zu sehr am Rande des Abgrunds verlaufen, er ist sich dieses Abgrunds von Kindheit an ständig bewußt gewesen. Er hat eine große Familie gegründet, aber sein Leben hätte sich auch in einer Klosterzelle abspielen können. Das Verhältnis von Wissen und Religion, von Denken und Glauben ist ein Grundthema seiner Arbeiten. Er kann unmittelbar von Gott und Liebe sprechen, weil ihm auch der Teufel und die Verzweiflung vertraut sind. Die Meditation östlicher Prägung ist für seine Arbeit genauso wichtig wie der naturwissenschaftliche Denkprozeß. Seine Wirkung ist durch die Fähigkeit des Eingehens auf den oder die Nächsten bestimmt. Seine gelegentliche Neigung zur Harmonisierung wird immer wieder durch die Radikalität seines Temperaments und seinen burlesken Humor durchbrochen. In der Welt der Dichtung ist er ebenso zu Hause wie in der Welt der Wissenschaft.

Als Schüler hatte er sich der Astronomie und der Philosophie zugewandt. Werner Heisenberg hat dem Schüler Weizsäcker erklärt, daß man in unserer Zeit nicht mehr Philosophie treiben sollte, ohne sich zuvor als Naturwissenschaftler bewährt zu haben. So ist Weizsäcker zunächst Physiker geworden und hat zu dem Kreis junger Physiker gehört, der sich um Niels Bohr gruppierte.