Allen optimistischen Prognosen zum Trotz: Das erste Halbjahr 1982 war für viele Aktienbesitzer eine glatte Enttäuschung. Denn der Commerzbank-Index liegt nach den ersten sechs Monaten dieses Jahres in etwa dort, wo er im Januar gestartet war.

Dabei hatte es zunächst flott begonnen. Optimisten sprachen bereits von einem "Jahr der Aktie" und gründeten ihre Meinung auf eine sich belebende Konjunktur und auf einen nachhaltigen Rückgang der Zinsen. Das war – wie wir jetzt wissen – eine verhängnisvolle Fehleinschätzung. Am Rentenmarkt hat es einen Rückschlag gegeben, der die Rendite zeitweise auf über 9,50 Prozent zurückbrachte, und mit einer Wiederbelebung der Wirtschaft kann frühestens im nächsten Jahr gerechnet werden.

Ein Lichtblick ist die Ertragsentwicklung bei vielen Unternehmen. Wenigstens hier scheint die Talsohle durchschritten zu sein, nicht zuletzt eine Folge der moderaten Tarifabschlüsse dieses Jahres. Die Analysten der Banken haben für 1982 ihre Gewinnschätzungen bei etlichen Unternehmen heraufgesetzt.

Das erklärt auch die differenzierten Kursentwicklungen in diesem Jahr. Die Halbjahresbilanz ist nämlich nur auf den ersten Blick enttäuschend. Tatsächlich war an deutschen Aktien in den zurückliegenden Monaten viel Geld zu verdienen. Allerdings mußte man die richtigen haben.

Die größte Überraschung bildeten offensichtlich die Konsumaktien. Obwohl die Massenkaufkraft schrumpft und der Einzelhandel in den ersten vier Monaten dieses Jahres einen realen Umsatzrückgang von 3,1 Prozent zu verkraften hatte, erzielten namentlich die Aktien von Karstadt und Kaufhof in diesem Jahr erstaunliche Kursgewinne. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß die Kurse der Kaufhäuser zuvor auf einen historischen Tiefstand zurückgefallen waren. In den letzten fünf Jahren haben sie sich in etwa halbiert. Auch wenn nach Ansicht der meisten Banken bei den Warenhaus-Konzernen vor 1983 keine wesentliche Ertragsverbesserung zu erwarten ist, würden sich auf der gegenwärtigen Kursbasis Anlagekäufe lohnen, wird behauptet.

Zu den absoluten Merkwürdigkeiten des ersten Börsenhalbjahres gehört der ungewöhnliche Kursanstieg der Stahlaktien. Dies in einer Zeit, da die Unternehmen vom Staat geschützt werden müssen und um Staatshilfen Schlange stehen. Die Nachricht, daß der Hoesch-Konzern in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt ist, hat an der Börse wie eine Bombe eingeschlagen. Wer die Hoesch-Aktie zum niedrigsten Kurs dieses Jahres (19 Mark) erworben hat, konnte am 30. Juni 1982 auf einen Kursgewinn von rund 58 Prozent zurückblicken. Bei Thyssen waren es "nur" rund 30 Prozent. Sicher ist, daß in den Kursen der Stahl-Aktien die ursprünglich schon für die zweite Hälfte dieses Jahres erwartete Konjunkturbelebung vorweggenommen ist. Kommt sie nicht – und dafür spricht einiges –, besteht bei den Stahlaktien die Gefahr einer längeren Durststrecke.

Enttäuscht haben in den vergangenen Monaten die Aktien des Maschinen- und Anlagenbaus. Und gerade ihnen hatte man noch zur Jahreswende einen kräftigen Kursaufschwung zugetraut. Der festere Dollar-Kurs – so war angenommen worden – würde die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auf den Weltmärkten stärken, der Export könnte die schwache Binnennachfrage überspielen. Doch ehe die Gesellschaften der Reihe nach über Stockungen im Auslandsgeschäft zu berichten begannen, hatten die Aktien von GHH, Linde, KHD und MAN an der Börse bereits an Linde, hungskraft eingebüßt. Linde-Aktien erreichten mit 321 Mark im Februar ihren bisherigen Jahreshöchststand, jetzt werden sie nur noch mit 283 an den Kurstafeln notiert, ein Abstieg also um knapp zwölf Prozent.