Amerika bleibt das Land der unbegrenzten Widersprüche. Während man darüber liest, daß öffentliche Bibliotheken von geistig, moralisch oder politisch „unreiner“ Literatur gesäubert werden, und während die Spatzen von den Dächern im Chor pfeifen, daß eine Welle von „Isolationismus“ und Europamüdigkeit das Land überschwemme – just in dem Moment startet ein New Yorker Verlag „The German Library“: Eine gigantische Unternehmung, initiiert von Professor Volkmar Sander (New York University).