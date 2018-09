Inhalt Seite 1 — RAF: Terroristen werben um neue Rekruten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die "Rote Armee-Fraktion (RAF)" wirbt um neue Rekruten. In einem Strategiepapier distanzieren sich die Terroristen von der Friedensbewegung, aber auch von den "Revolutionären Zellen".

Zwanzig Seiten lang ist der Text, der den Staatsschutzbehörden in verschiedenen westdeutschen Großstädten in die Hände fiel. Er ähnelt in Stil und Dialektik den "Bekennerbriefen" der deutschen Stadtguerilleros nach den Anschlägen auf den US-General Kroesen und die Nato-Basis Ramstein im Spätsommer 1981. In der linken Tageszeitung, die das Dokument abdruckte und sich damit prompt ein Ermittlungsverfahren einhandelte, entsetzte sich der Setzer über das manirierte Deutsch: Jungs und Madeis, wer soll das denn um der Erde willen verstehen?"

Doch diese jedem Analytiker Mühsal bereitende Diktion ist eben das Markenzeichen der RAF seit den Zeiten der Gründergeneration um Baader, Meinhof und Ensslin: Sie will Elite bleiben, autoritär, illegal und bewaffnet. Der neue Text wendet sich auch nicht "an die Massen", sondern an mögliche Rekruten aus sogenannten "antifaschistischen" Gruppen, die sich noch vor jeder großen Friedensdemonstration mit Aufrufen zur Gewalt hervortaten.

Obwohl sich die RAF längst innerhalb der linken "Szene" isoliert hat, obwohl sich die Friedensbewegung zur Gewaltlosigkeit bekennt, obwohl auch die Berliner Alternativen über die Fragwürdigkeit der Gewalt zu diskutieren anfangen, behaupten die RAF-Autoren: "Jetzt ist die Frage, ob in der BRD und Westeuropa bewaffnet gekämpft werden soll und gekämpft werden wird, erledigt. Es ist evident."

Die RAF brüstet sich zwar mit ihrer seit der "härtesten Niederlage" von 1977 angeblich wiedergewonnenen Stärke, beklagt aber zugleich die mangelhafte Unterstützung durch ihre Sympathisanten. Die angestrebte "antiimperialistische Front" verkomme in der Proklamation. Das ließe sich auch als Verzweiflungsschrei aus dem Untergrund deuten, könnte die Aussagen von RAF-Aussteigern belegen, es herrschten Angst und Mißtrauen in der Gruppe, und sie habe keine Chance, je wieder aus den Schützengräben herauszufinden.

Die revolutionäre Front soll in dreifacher Formation vorgehen: mit "militärischen Angriffen", "einheitlich koordinierten militanten Projekten" und "politischen Initiativen zur Vermittlung der Politik". Mitmachen sollen alle, die an der Zukunft verzweifeln: Hoffnung durch Kampf, Guerilla als Selbstverwirklichung, und das alles Arm in Arm mit den Unterdrückten und Ausgebeuteten der Dritten Welt.

Offensichtlich wollte sich die RAF gerade jetzt (das Papier ist im Mai 1982 datiert) in Erinnerung bringen, da sie beim Besuch Präsident Reagans in Bonn und Berlin nicht zu dem befürchteten großen Schlag ausgeholt hat. Nur die Feierabend-Terroristen aus den "Revolutionären Zellen", die sich dem Führungsanspruch der RAF widersetzen, zündeten Bomben in amerikanischen Anlagen. Für diese Knallerei hat die RAF nur Verachtung übrig: "Front meint mehr als Actions". Auch von den Jusos und den Grünen grenzt sich die RAF ab: "Di ist nichts mehr von ‚Systemveränderung’ und ‚alternativen Modellen‘ im Staat." Die früher im BKA so beliebte Verwechslung von Terroristen und Anarchisten verbittet sich die RAF, indem sie sich klar für "den Umbruch der gesellschaftlichen Verhältnisse zu den kommunistischen Zielen" ausspricht.