Die Grünen – Gegner oder Partner?

Warum der Umgang mit der neuen politischen Bewegung so schwierig ist

Von Gunter Hofmann

Bonn, im Juli

Igel, Biber, Sonnenblumen, neuerdings sogar das rätselhafte Fabeltier Wolpertinger benutzen sie als Embleme. Lange haben die Parteien die jungen Leute, die dahinterstanden, nicht ganz ernst genommen. Ein bißchen verrückt erschienen sie ihnen – irgendwie nicht von ihrer Welt. Inzwischen sind die sogenannten Etablierten reichlich verunsichert worden. Der Genosse Trend marschiert auf der Seite der Grünen und Bunten. Die FDP wird gelegentlich auf den vierten Platz verdrängt. In Hamburg hat keine Partei die Mehrheit ohne sie. Mit den Grünen leben? Die Frage plagt jetzt SPD, FDP und sogar die Partei

Warum nicht? antwortet Willy Brandt. Einen Moment lang hat er den Kopf weit aus dem Fenster gestreckt und eine Koalition mit den Grünen für 1984 auch im Bund nicht ausschließen wollen. Aber schon der Gedanke daran erregt seine Partei, und nicht nur Georg Leber. In einer Grundsatzerklärung formulierte der SPD-Vorsitzende die Positionen für seine Partei dann wieder so abgewogen, wie es augenblicklich sozialdemokratischer Seelenverfassung entspricht: Die Grünen sind Gegner, aber dürfen nicht ausgegrenzt werden; Zusammenarbeit in der Sache muß möglich sein; für eine Politik des Wachstums, aber nicht so, daß damit die Existenzgrundlagen der Menschen gefährdet werden; für ökologische Ziele, aber das Interesse der Mehrheit an Arbeitsplätzen, Einkommen und sozialer Sicherheit nicht aus den Augen verlieren. Doch selbst so abgewogene Thesen erregen bei Genossen noch Widerspruch.

Bürgerschreck aus Bürgerhäusern