Von Sibylle Zehle

Der Himmel über Rotterdam ist regenschwer, nebelverhangen der Hafen. Die „MS Deutschland“ liegt am Maasboulevard. Sie leuchtet so weiß wie das Gefieder der Möwen, die mit den Schwingen gefährlich nah über das ölbraune Wasser ziehen.

Ein seltsamer Kasten. Hundert Meter lang, nur 11,60 Meter breit. Würde er in der Mitte zerteilt, gäben beide Stücke immer noch zwei ordentliche Ausflugsschiffe ab. Aber die „MS Deutschland“ ist kein Dampfer für einen Tag, sondern ein Kabinenkreuzer. Ihre Route ist der Rhein, von Kilometer 995 (Rotterdam), bis Kilometer 169 (Basel): eine Kreuzfahrt in der Mitte Europas, von den Niederlanden bis in die Schweiz. Vor allem aber ist es eine Reise durch Deutschland: die Bundesrepublik als Uferland.

Die deutsche Besatzung empfängt den deutschen Gast mit einem herzlichen „Welcome on board“. Es sind nur Amerikaner in der Lobby; dann aber kommen jene straff frisierten Spanierinnen, die später – in strengen Modellkleidern – den Speisesaal so ernst wie eine Kathedrale betreten; und es kommen die Brasilianerinnen, die schon bei der Einschiffung Brillanten funkeln lassen, und dazu Engländer, Franzosen, Schweizer.

Die Deutschen können sich auf der „MS Deutschland“ der „Köln-Düsseldorfer“ dennoch heimisch fühlen. In den sehr kleinen, aber geschickt eingerichteten Kabinen liegt eine Mozartkugel auf dem Bett und in der Dusche eine Seife von 4711, Marke „Andante“. Im Bordshop finden sich „Hummel“-Figuren nebst Keramik aus dem Kannenbäcker Land, Platten von Willy Schneider („Eine Rheinfahrt“), Kassetten vom Männergesangverein Köln („The Loreley“), und auch sonst hat alles seine Ordnung: „Die Friseurbetriebe an Bord werden von selbständigen Unternehmen in eigener ... Verantwortung geführt“, steht bereits im Passagebillett, um jedwede Beschwerde an die Reederei auszuschließen.

Und natürlich fährt die „MS Deutschland“ pünktlich ab, 4.15 Uhr in der Nacht: Ein Zittern läuft durch das Schiff – ein leichtes Ruckeln – dann spritzt Wasser an das große Kabinenfenster und läßt die Lichterketten am Ufer verschwimmen. Leises Rauschen. Das dunkle Hafenwasser strömt fast an meiner Nase vorbei, so tief liegt die Kabine auf dem Rheinland-Deck. Eigentlich stehe ich bis über den Bauch im Nassen.

Der nächste Morgen überrascht mit einem Diavortrag, der viele, die nach der ersten Nacht an Bord noch etwas schläfrig sind, noch schläfriger macht. Aber eigentlich ist es ganz angenehm, daß die Dias genauso langweilig sind wie die Landschaft, die an den Fenstern des Aussichtssalons vorüberzieht, platt und grün und grün und platt.