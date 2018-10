Von Norbert Jochum

DIE ANKUNFT

Jedesmal wieder diese leichte Unsicherheit in den Beinen. Dieses unmerkliche Zittern der Knie. Unerträglich. Wo es doch gerade jetzt auf diese elegante Lässigkeit ankäme.

Wohin mit der freien Hand. In die Tasche stecken, auf die Uhr sehen, sich die Haare aus den Augen streichen. Aber auch für all das nacheinander ist der Weg noch zu lang. Wie schafft man das nur, Lässigkeit ohne Gesten. Einfacher haben es die, die nicht alleine gehen müssen. Auf dem Weg über das Rollfeld, zwischen Flugzeug und Flughafengebäude nehmen die Gespräche, die über dem Taunus sich allmählich ins Schweigen verlaufen hatten, plötzlich wieder einen hysterisch gestikulierenden Aufschwung. Den Ankommenden hilft dieses Spiel auf dem Rollfeld gegen den festen Boden unter den Füßen, und den Wartenden beantwortet diese demonstrative Lässigkeit jetzt schon die Frage, die sie gleich stellen werden: „Was, in so einem Flugzeug bist du geflogen?“

Nie gelingt mir die Bogartsche Lässigkeit. Auf dem Saarbrücker Flughafen fällt mir immer auf, wie geschickt es war von Michael Curtiz, Bogart nicht alleine übers Rollfeld zurückgehen zu lassen.

STADTGRENZEN

Im Osten beginnt Saarbrücken in Westberlin. Dort, auf dem Flughafen Tegel, sind die regelmäßigen Linienflüge nach Saarbrücken die einzigen, die nicht durch einen dieser bis ins Flugzeuginnere reichenden Schläuche beladen werden. Dafür sind die Flugzeuge, die regelmäßig nach Saarbrücken fliegen, einfach nicht groß genug.