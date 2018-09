Das Hotel am Rande der Bronx, dort, wohin sich nur selten ein Fremder verirrt, dort, wo Häuser verfallen, abgerissen werden und die Ruinengrundstücke aussehen wie Endzeitlandschaften, heißt schlicht „Last Hope“. Ein Name, der zugleich Metapher ist für diese trostlose Gegend. Hier versucht ein kleiner Mann mit großen Hoffnungen seinem Leben einen Sinn zu geben, seine Leidenschaft auszuleben, eine Leidenschaft, die Singen heißt, Entertainment.

Wenn er das Mikrophon in der Hand hält, einen dunklen Anzug mit schwarzer Fliege trägt und sich immer wieder über die Haare streicht, so, als hätte der Wind sie gerade zerzaust, ist er ganz Showman, ganz bei seiner Sache. Und wenn er sonst nie eine Zigarette raucht, tut er es jetzt, gekonnt, nur auf die Wirkung bedacht. Dieser kleine Mann mit großer Pose ist Ruby Dennis. In einer tristen Strafe betreibt er eine Bowlingbahn, bunt und lärmig wie jede andere Bowlingbahn. Und doch ist sie für Ruby Dennis so etwas wie ein Freiraum, denn dort tritt er auf, jeden Abend, mit seinen Liedern, seiner Show und seinem Traum, eines Tages den großen Sprung aus der Drittklassigkeit heraus zu schaffen in die großen Unterhaltungspaläste von Las Vagas.

Als Bauspekulanten ,,Ru-by’s Palace aufkaufen und abreißen wollen, widersetzt er sich lange ihren Versprechungen und Machenschaften. Daß er schließlich doch aufgibt, hat mit dem äußeren Druck wenig, sehr viel aber mit seiner Erkenntnis zu tun, niemals aus der Namenlosigkeit heraustreten zu können. Wie Joe Pesci, der durch seine Rolle in Mann Scorseses Film „Wie ein wilder Stier“ bekannt wurde, diesen Augenblick der Erkenntnis spielt, gehört zu seinen schönsten und bewegendsten Auftritten. Er gerät in Hektik, gebärdet sich wie ein Schauspieler vor einer großen Premiere, als eines Abends der alternde Schauspieler Tony Martin in der Bowlingment gekommen, der seinem Leben eine Wende bringen könnte. Er singt voller Inbrunst, so wie er vielleicht noch nie gesungen hat. Doch dann erlahmen seine Gesten, sein Lächeln gefriert auf seinen Lippen, er verstummt. Seine Augen folgen dem Schauspieler, der längst nicht mehr zuhört, auf der Bowlingbahn für Werbephotogra-phen posiert.

Daß Peter Lilienthal seinen neuesten Film in New York ansiedelt und sich nicht wie bisher mit lateinamerikanischen Problemen („La Victoria“, „Es herrscht Ruhe im Land“, „Der Aufstand“) oder deutscher Vergangenheit („Lehrer Hofer“, „David“) beschäftigt, wird erstaunen, nicht aber eintauschen. In dieser großen, chaotischen Stadt New York, erzählt und zeigt (Kamera: Michael Ballhaus) Lilienthal eine unspektakuläre Geschichte. Er beschränkt sich dabei nicht nur auf seine Hauptfigur. Er erzählt, beiläufig, auch vom Verfall einer Stadt und zeigt Szenen, die nicht nur für New York symptomatisch sind. Häuser werden geräumt. Eine kleine Gruppe der Bewohner zieht mit ihrer bescheidenen Habe über ein verwahrlostes Grundstück. Eine junge Frau bewegt sich nicht von ihrem Stuhl und wird von einem Räumkommando aus ihrer Wohnung getragen.

Von anderen Sehnsüchten als dem Showbusiness erzählt Lilienthal in Episoden am Rande. Rubys Schwester Paula (Karen Ludwig) ist das, was man bei uns eine Aussteigerin nennt. Sie verläßt Job und Familie und jüdischen Lebenskreis, um bei puertoricanischen Freunden ein sinnvolleres Leben zu finden. Ihr Sohn Ray (Evan Händler) versucht sein Glück mit kleinen Gaunereien. Aber seine Hoffnungen auf den ganz großen Coup sind ebenso vergeblich wie die Sehnsucht seines Onkels, den er bewundernd liebt, nach dem ganz großen Engagement. –

Ein Film der Resignation ist „Dear Mr. Wonderful“ dennoch nicht. Schließlich geht es weiter für Ruby Dennis. Seine kleinen, durchaus nicht unsympathischen Eitelkeiten legt er ab wie sein Toupet. „Der Film ist nicht gegen die großen Illusionen“, so Peter Lilienthal, „er sagt nur, daß Leute sich oft nicht zu sich selbst bekennen. Dabei ist oft viel Schönes bei dem, was sie eigentlich können.“ Somit ist „Dear Mr. Wonderful“ ein optimistischer, ein realistischer Film, ein leiser Film ist er allemal.

Anne Frederiksen