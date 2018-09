Inhalt Seite 1 — Frauen-Power im Rathaus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Margrit Gerste

Bei uns kandidieren auch Männer!“ hatten die Hamburger GALierinnen in ihrem Wahlaufruf gelockt. Männer dürfen also beruhigt sein: Obwohl eine Minderheit in der Bevölkerung, werden sie doch von der Grün-Alternativen Liste angemessen vertreten. Und entsprechend dürfen sich Frauen, die Mehrheit im Staate, glücklich schätzen, daß Politik nun auch einmal in ihrem Interesse formuliert wird. Noch ein Novum in der Geschichte der bundesrepublikanischen Demokratie, initiiert und praktiziert von den Grünen und Alternativen: Im Bundesvorstand der Grünen sitzen sechs Männer neben fünf Frauen, eine der Sprecherinnen heißt Petra Kelly. Rund 40 Prozent Mitglieder der Grün-Alternativen Liste im Stadtstaat Hamburg sind Frauen; neun Frauen unter 28 Kandidatinnen bewarben sich um einen Sitz in der Bürgerschaft, fünf standen auf den ersten zehn Listenplätzen. Und fünf sitzen und reden nun im altehrwürdigen Rathaus. Vier „grüne Männer“ kommen hinzu. (Zum Vergleich die SPD-Fraktion: 47 Männer/8 Frauen; bei der CDU: 49 Männer/7 Frauen. Auf Bundesebene sieht es bekanntlich noch schlechter aus.)

Wo sonst noch allerorten „Männerbündnisse im alten, überkommenen Sinne (herrschen), modern verkleidet in bekotzter Nadelstreifenmentalität“, wie die kenntnisreiche Marie Schlei, Bundesministerin a. D., es vor kurzem drastisch ausdrückte, da hat sich in Hamburg die „Frauen-Power“ Bahn gebrochen und männliche Bastionen erst, gar nicht entstehen lassen. Ganz bestimmt nicht unter jubelnder Zustimmung der GAL-Männer: „Auch bei uns gibt es Chauvis“, sagt Ulla Jelpke, MdBü, Vorsitzende des GAL-initiierten Frauenausschusses, Mitglied der Kommission, in der SPD-Senat und GAL um Kooperation kämpfen, „aber man kann ihnen zumindest Lernbereitschaft unterstellen. Und fast alle haben mal etwas mit einer frauenbewegten Frau zu tun gehabt.“ Über die Frage der Männer, was sie denn da auf ihrem 14tägigen Frauenforum im GAL-Büro an der Barthelstraße diskutieren würden – „über die GAL-Männer?“ –, können sie nur nachsichtig lächeln.

Ulla Jelpke definiert das politische Verhältnis zwischen Männern und Frauen als „Waffenstillstand“, was heißt: „Es gibt bei uns allen ein Grundverständnis, daß Frauen wichtig sind für die GAL.“ Dies fiel nicht vom feministischen Himmel, sondern wurde mit probaten Mitteln erkämpft. 40 Frauengruppen, die sich teilweise schon in der Bunten Liste, einer Vorläuferin der GAL, in Politik übten, prägen nun auch das Bild der Grün-Alternativen: mit großem persönlichen Einsatz und kenntnisreich. Die meisten kommen aus der Frauenbewegung, sind Feministinnen. Und sie haben durchgesetzt, daß ihre Kompetenz auch institutionell abgesichert ist. Es gibt:

Autonomie Abstimmungen: Im 30seitigen „Frauenprogramm der Grün-Alternativen Liste Hamburg“ heißt es dazu: „Unsere Politik wird von uns Frauen eigenständig erarbeitet. Das Selbstbestimmungsrecht der Frauen innerhalb der Grün-Alternativen Liste halten wir für unverzichtbar, d. h. auch, daß wir als eventuelle Minderheit Frauen unsere Frauenpolitik nicht von einer Mehrheit Männer überstimmen lassen. Wir entscheiden autonom über unsere Arbeit und unser politisches Eingreifen.“

Quotierungen: Während die etablierten Parteien bei der Kandidatenaufstellung Frauen gewöhnlich auf aussichtslose Plätze abschieben, wird bei der GAL auf Parität der Geschlechter geachtet.

Präferenzen: Wenn Posten besetzt werden, sollen bei gleicher Qualifikation der Bewerber/innen Frauen bevorzugt werden.

Schon wenige Wochen harter Arbeit im Parlament haben Ulla Jelpke nur darin bestärkt, solche Vorkehrungen zur Zügelung männlichen Dominanzstrebens für richtig zu halten: „Politische Ämter bieten so viele Reize, Privilegien und Informationen, daß Männer freiwillig oder in Anerkennung unserer Kompetenz darauf nicht verzichten werden.“ Sie hat recht: Als die GAL vor einigen Wochen unter großem Zeitdruck ihre Deputierten für die Hamburger Behörden wählen mußte, da reichte es nicht mehr zu Mitgliederversammlung und ausführlichen Diskussionen – und, schwupp, fanden sich unter den 13 Auserwählten nur drei Frauen.

Doch die Einrichtung eines parlamentarischen Frauenausschusses ist ein Erfolg. Natürlich war der Antrag zunächst – wie überhaupt alle bisherigen GAL-Anträge – von den Sozialdemokraten abgeschmettert worden, allerdings nur, um einen eigenen einzubringen, der dasselbe will, sich nur in der Diktion unterscheidet. Ein Frauenausschuß, das wissen auch die GALierinnen, denn blauäugig sind sie nicht, kann leicht zum Alibi verkommen – dennoch: „Wir brauchen ihn, damit Frauenfragen nicht weiterhin nur so nebenbei unter dem Stichwort ,Soziales‘ abgehandelt werden.“ Der dazugehörige Etat allerdings liegt noch in weiter Ferne und damit auch die Unterstützung wichtiger Projekte: Zum Beispiel sind die Häuser für mißhandelte Frauen hoffnungslos überfüllt. Die GA-Lierinnen möchten über den Etat ohne behördliche Bevormundung verfügen.