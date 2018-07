Es muß Ärgernis kommen in die Welt, aber wehe dem, durch den es kommt. So steht es, dunkeldräuend, im Matthäus-Evangelium. So mag es aber auch manchem in der Koalition, der sich nun nach der Sommerpause wieder in Bonn ins politische Geschirr spannt, ums durchaus säkularisierte Herz sein.