Der Werbellinsee ist zum politischen Begriff geworden, seitdem sich Helmut Schmidt und Erich Honecker an seinem Ufer getroffen haben. Auch beim DDR-Besuch von Staatsminister Wischnewski gehörte der Name des Gewässers zum ständigen Vokabular.

Der Staatsratsvorsitzende und andere DDR-Politiker beschworen den Geist von Werbellin immer wieder als Grundlage für deutsches Miteinander. In den Hinterköpfen der Gesprächspartner mag freilich eine ganz andere Frage dominiert haben: Was soll aus diesem Geist werden, wenn sich in Bonn der Regierungswechsel vollzieht?

Die DDR hat ihre wichtigsten Westverträge mit der Regierung der sozial-liberalen Koalition abgeschlossen. Ihre Bewegungsfreiheit war in jüngster Zeit eingeschränkt. Dennoch ist Wischnewski nicht mit leeren Händen zu seinem krisengebeutelten Herrn zurückgekehrt. Zwar ist es ihm nicht gelungen, eine Verringerung des erhöhten Mindestumtauschsatzes auszuhandeln, aber die DDR stellt ihm immerhin ein Kulturabkommen in Aussicht. Sie ist bereit, dabei die strittige Frage Preußischer Kulturbesitz auszuklammern. Und sie signalisierte obendrein, daß die Chancen gut stünden, auch in dem Punkt Berliner Gewässerschutz zu einem positiven Ergebnis zu kommen.

Ob die DDR-Führung sich gegenüber einer stabilen Bundesregierung auch zu solch hoffnungsvollen Gesten verstanden hätte?

Offensichtlich haben die Bonner Ungewißheiten dazu beigetragen, den Geist von Werbellin am Leben zu erhalten.

Marlies Menge (Ostberlin)