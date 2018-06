In der wirtschaftlichen Flaute gerät in vielen Ländern auch der Sozialstaat in die Diskussion. Um neue Mittel für Investitionen bei den öffentlichen Händen und der Privatwirtschaft zu erschließen, werden zunehmend auch die Vielzahl von staatlichen Sozialleistungen und die Umverteilung an Alte, Arbeitslose, sozial Schwache und Kranke in Frage gestellt.