Von der nächsten Woche an wird es stiller sein in den Straßen von San Francisco: Die Cable Car, ältestes, lautestes, liebenswertestes Verkehrsmittel der Vereinigten Staaten, wird zwei Jahre lang gründlich überholt.

Das ständige Klingeln, das kreischende Bremsen der Kabel, die Rufe der Schaffner und Bremser-all das wird Einheimischen und Touristen fehlen. Die Reparatur kostet 60 Millionen Dollar, und weil die zugige Straßenbahn Amerikas einziges mobiles Nationaldenkmal ist, übernimmt die Bundesregierung in Washington davon den Löwenanteil – ganze 50 Millionen. Der Rest muß durch Spenden aufgebrachtwerden.

Das Komitee „Rettet die Cable Car“ verkauft T-Shirts, organisiert Straßenfeste und ist sicher, daß die zehn Millionen Dollar schon bald in der Kasse sind. Im Sommer 1984 werden dann dieselben alten Wagen – bis auf einen stammen alle aus dem letzten Jahrhundert – wieder über die Hügel der beliebtesten Stadt Ameriks rollen – sehr zur Freude der Touristikindustrie, die schon jetzt sicher ist, daß sie bis dahin jährlich auf mindestens fünfzig Millionen Dollar verzichten muß. Immerhin waren es zuletzt zehn Millionen Fahrgäste im Jahr, von denen nicht wenige vor allem der Cable Car zuliebe nach San Francisco gekommen waren.

Schon einmal, 1947, sah es böse aus für das Ve-, hikel aus dem Jahre 1873. Damals sollte die Cable Car ganz eingestellt werden. Aber Frauenverbände machten sich stark für die alte Bahn. Von da an durften dann auch Frauen als Schaffnerinnen auf dem Trittbrett stehen.

Bis Ende dieser Woche rollen noch 39 Wagen mit höchstens zwanzig Stundenkilometern auf den drei Linien, die vom einstmals 180 Kilometer langen Netz geblieben sind. Und das soll in zwanzig Monaten auch wieder so sein: „Hold on, folks, die Cable Car wird gewendet.“