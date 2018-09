Umrisse der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik einer christlich-liberalen Koalition

I.

Die Deutschen, so vermerkte dieser Tage die Pariser Zeitung Le Figaro, hätten in besonderer Weise Angst davor, zu „politischen Waisen“ zu werden. Wenn diese Feststellung richtig ist, so sind die Bürger der Bundesrepublik dabei, eine neue Erfahrung zu machen. In der vergangenen Woche ist für alle sichtbar geworden, daß wir ein Land ohne Regierung sind. Der Kanzler und sein Kabinett verwalten nur noch den Dissens.

Helmut Schmidt blieb hinter der Realität zurück, als er im Bundestag davon sprach, daß „eine historische Epoche abgebrochen werden soll“. Das Bündnis zwischen Sozialdemokraten und Liberalen ist seit Monaten zerfallen und läßt sich nicht mehr beleben, ganz gleich, wie lange der nervenzermürbende Prozeß bis zur offiziellen Scheidung sich noch hinziehen mag. Hans-Dietrich Genscher stilisiert zwar wieder die Haushaltsberatungen zur „Bewährungsprobe“ – doch nach der Veröffentlichung des Lambsdorff-Papiers handelt es sich wohl nur noch um die lästige Pflicht, einen Sühnetermin mit Anstand durchzustehen. Die Partner gehen nach 13 Jahren nicht wegen einiger fehlender Milliarden auseinander. Die Entfremdung hat tiefer wurzelnde Gründe.

Nach einem Vierteljahrhundert scheinbar immerwährender Prosperität ist die westliche „Gesellschaft im Überfluß“ Mitte der siebziger Jahre in eine Krise geraten. Ausgelöst wurde die weltwirtschaftliche Malaise durch das Preisdiktat der Ölscheichs, doch weit folgenschwerer waren die Entwicklungen in den Industrieländern. Der Vietnamschock in den Vereinigten Staaten, die in allen Ländern wachsende Sorge über die Beschädigung der natürlichen Umwelt, schließlich die immer grelleren Schreckensvisionen vom Untergang der Menschheit durch Erschöpfung der Ressourcen oder durch eine atomare Katastrophe stürzten die westliche Industriegesellschaft in Selbstzweifel und ließen ihre Antriebskräfte erlahmen. Wenn die Gewißheit schwindet, daß der nächste Boom unmittelbar bevorsteht, kann Konjunkturschwäche leicht zur Depression werden; wenn die Zweifel wachsen, ob der technische Fortschritt wirklich wünschenswert ist, kann unvermeidlicher Strukturwandel zur sozialen Krise ausarten.

Nichts aber hat die gegenwärtige ökonomische Misere des Westens so befördert wie die beständig vorangetriebene Sozialisierung persönlicher Risiken – gemeinhin „Ausbau des Sozialstaates“ genannt. Der contrat social der modernen Massenwohlstandsgesellschaft setzt voraus, daß immer mehr Güter verteilt werden können – doch gleichzeitig zerstört der Wohlfahrtsstaat fortschreitend die Fundamente, auf denen er beruht. Je dichter das soziale Netz geknüpft wurde, um so übermächtiger wurde die Versuchung, es sich darin bequem zu machen – und um so geringer der Anreiz zur eigenen Leistung. Dadurch wird nicht etwa „der Kapitalismus“ bedroht; eine elitäre Gesellschaft kann sich auch ohne Zuwachsraten bequem einrichten. Gefährdet ist der Wohlstand für alle.

Die Probleme in den westlichen Staaten sind vergleichbar – die Versuche, sie zu lösen, fallen freilich höchst unterschiedlich aus. Wo Liberale und Konservative das Sagen haben, will man den Wohlfahrtsstaat beschneiden (um ihn wieder finanzierbar zu machen), Staat und Bürokratie zurückdrängen, Leistung stärker belohnen und den technischen Fortschritt vorantreiben. Sozialisten gehen den umgekehrten Weg: Sie versuchen, durch forcierten Ausbau des Sozialstaates die Folgen der Krise abzufangen und durch staatliche Eingriffe die Wirtschaft auf Wachstumskurs zu zwingen. Das Urteil über diese gegensätzlichen Methoden der Krisenbewältigung fällt bisher wenigstens in einer Hinsicht eindeutig aus: Seit Ronald Reagans Einzug ins Weiße Haus hat sich der Wert des Dollar (gegenüber der Mark) um mehr als ein Viertel erhöht – dagegen hat der Franc ein Fünftel seines Wertes verloren, seit Mitterrand im Elysée residiert.