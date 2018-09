Inhalt Seite 1 — Zauber des Augenblicks Seite 2 Auf einer Seite lesen

ARD, Sonntag, 12. September: „Mein Moskau“, Erinnerungen an eine Stadt, von Klaus Bednarz

Ein leiser, sehr behutsamer, von Gelassenheit und Wehmut zeugender Film, sachlich und melancholisch, stimmungshaft und unsentimental: Klaus Bednarz, Korrespondent der ARD, nahm Abschied von Moskau.

Ein Blumenstrauß aus Zelluloid: für die Kinderfrau im Ausländerviertel und für den Clown im Staatszirkus, der es fertigbringt, sein Publikum in handelnde Märchenfiguren zu verwandeln, in knicksende Pagen und tanzende Großmütter.

Ein Blumenstrauß für den jüdischen Bildhauer aus der Ukraine, der, niemand von den Offiziellen beachtet sein Werk, in einem Keller lebt und erklärt: „Ich könnte nirgendwo anders wohnen als in dieser Stadt.“ Ein Blumenstrauß für den Liedermacher, an dessen Todestag sich zehntausend meist junger Menschen – auf dem Friedhof versammeln. Ein Blumenstrauß für den Satiriker, der sich, er wird nie wieder heimkehren, auf einer Party von seinen Freunden verabschiedet, den Poeten und den bildenden Künstler und auch den Korrespondenten aus der Bundesrepublik Deutschland – Klaus Bednarz, der am Ende seines Films erklärte: „Fünf Jahre war ich hier, und kein einziger Mensch ist uns in all den Jahren feindselig begegnet.“ (Ich stellte mir vor, ein sowjetischer Publizist verabschiedete sich aus Bonn oder Frankfurt: Würde er den gleichen Satz sagen können?)

Ein Blumenstrauß für den Maler, der, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, das alte Moskau, windschief und schmuddelig und versponnen, in seinen Zeichnungen zu rekonstruieren sucht – ein Blumenstrauß aber, dies zuletzt und vor allem, für jene Unbekannten, deren Gesichter in ruhigen, von keinem Wort begleiteten Einstellungen Aufmerksamkeit erregten: geduldig Wartende, versunken Lesende, Flaneure und Passanten, die ebensoviel Höflichkeit wie Selbstsicherheit zeigten – eine Selbstsicherheit, die nicht auftrotzt, sondern eine Spur von Scheu bewahrt.

Klaus Bednarz’ Moskau: Da ging’s langsam zu, viel Zeit kam ins Spiel, Keine Hektik und kein wechselseitiges Sichübertrumpfen. Ein subjektives Bild, gewiß, doch eben dies war beabsichtigt. Die Grundstimmung sollte gezeigt werden, die Dominante, die den einzelnen Eindrücken sinnfällige Gemeinsamkeit gibt.

Mustergültig: Kameraführung und Schnitt. Hier wurde nicht effektvoll demonstriert Da schaut den und jetzt, den Zoom bitte beachten, kommt die da ins Bild; hier wurde vielmehr Ruhiges in ruhiger, auf Beharren eher als auf raschen Wechsel eingestellter Manier, wiedergegeben, und die Kommentierung, chronikalisch und nicht punktuell-anreißend, mehr erzählend als vorschnell ausdeutend, paßte sich dem Bild-Stil an. Während die Kamera die Schlange der am Grab des Liedermachers Wyssozkij mit Blumen vorbeiziehenden Menschen zeigte, kam, Stilkongruenz von Wort und Bild erweisend, aus dem Off der Kommentar: „Ein Mädchen sagte zu uns: Zeigen Sie ihren Landsleuten, daß wir unsere Dichter lieben.“