Nach dem Rücktritt der vier FDP-Minister wäre der sofortige Rücktritt des Kanzlers mit seiner Rest-Regierung das Nächstliegende gewesen. Für den ersten Wahlgang hätte derBundespräsident den Kanzlerkandidaten vorzuschlagen. Dabei würde er höchstwahrscheinlich der Praxis seiner Vorgänger folgen und sich nach der Präsentation der einzigen oder der größeren Regierungspartei richten. Mit der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Bundestages (der absoluten Mehrheit) wäre dieser Kandidat, also Kohl, gewählt. Erreichte der die Majorität nicht, so hätte für den zweiten Wahlgang allein der Bundestag das Vorschlagsrecht.

Das gleiche gilt, wenn die Mehrheit nicht erreicht wird, für den dritten Wahlgang. Jedoch: Bei der Wahl durch die meisten Stimmen (relative Mehrheit) müßte der Bundespräsident entweder den Gewählten ernennen oder den Bundestag auflösen (Artikel 63 Grundgesetz). Das Motiv des parlamentarischen Rates dabei war, den Bundestag mit der Auflösungsdrohung zu einer Entscheidung mit absoluter Mehrheit zu drängen.

Die andere, ebenfalls naheliegende Möglichkeit wäre, daß der Bundestag dem Bundeskanzler das Mißtrauen ausspricht und zugleich einen Nachfolger mit absoluter Mehrheit wählt (Artikel 67 Grundgesetz).

Eine dritte Möglichkeit wäre, daß der Bundeskanzler von sich aus den Antrag stellt, ihm das Vertrauen auszusprechen (Artikel 68 Grundgesetz). Dieses Verfahren ist für den Fall gedacht, daß dem Bundeskanzler eine Oppositionsmehrheit gegenübersteht, die ihm wohl das Mißtrauen zu demonstrieren vermag, aber nicht in der Lage ist, sich auf einen Nachfolgekandidaten zu einigen. Wird der Antrag des Bundeskanzlers nicht mit absoluter Mehrheit bejaht, so kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers den Bundestag binnen 21 Tagen auflösen. Dieses Recht erlischt, sobald ein neuer Bundeskanzler auf Grund eines konstruktiven Mißtrauensvotums mit der vorgeschriebenen Majorität gewählt ist.

Auch in dieser Auflösungsform liegt eine Drohung an die Adresse des Parlaments. Andere Auflösungsanlässe als die genannten kennt das Grundgesetz nicht. Der parlamentarische Rat wollte nach den Weimarer Erfahrungen die Auflösung als Ausnahme behandelt wissen. Eine nicht im Grundgesetz vorgesehene Auflösung könnte vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt werden.

Bundeskanzler Helmut Schmidt hat nach einem Ausweg gesucht, um doch noch zu einer Auflösung zu gelangen. Er hat am vergangenen Freitag angeboten, daß er die Vertrauensfrage stellen wolle und im Falle einer negativen Antwort der Bundestag aufgelöst werden solle. Umdie Ablehnung zu sichern, würden nach seinem Angebot die Sozialdemokraten der Abstimmung fernbleiben. Jedoch hat Schmidt als Voraussetzung einen mit der Opposition zu vereinbarenden Verzicht auf ihr Recht verlangt, ihrerseits ein konstruktives Mißtrauensvotum einzubringen. Sinn dieses Verfahrens sollte sein, möglichst bald Neuwahlen herbeizuführen. Helmut Schmidt würde dann bis zur Bildung einer neuen Regierung nach den Wahlen Kanzler bleiben.

Ein solches Angebot hatte schon einmal Bundeskanzler Brandt am 23. Mai 1972 gemacht. Die CDU/CSU war damals zum Verzicht nicht bereit. In der Sache geht es um die plebiszitäre Legitimierung einer neuen Regierung. Davon ist jedoch bei der Bildung der Großen Koalition unter Kiesinger 1966 nicht die Rede gewesen. Auch nicht, als die CDU/CSU Rainer Barzel zum Bundeskanzler vorschlug, was damals scheiterte.