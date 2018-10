Ein Rückblick auf eine „andere“ Saison

Von Paul Moor

Bescheidenheit und Zurückhaltung nehmen hier bei uns in Amerika manchmal exotische Formen an. Das Vorprogramm von Miamis erstem „New World Festival of the Arts“ kündigte, ohne gewissermaßen eine Miene dabei zu verziehen, das Ereignis an als „das größte Kulturfest, das je in Amerika stattgefunden hat“. Nach der Eröffnung dann sprach die Reklame in Miamis Rundfunk- und Fernsehprogrammen stets nur schlicht von der „Größten Kultur-Ausstellung der Geschichte“. Salzburg, Edinburgh, Prag und all die anderen werden das natürlich gelassen hinnehmen.

Drei Wochen dauerte dieses Festival; es präsentierte in 200 Live-Aufführungen zeitgenössisches Drama, Oper, Musik und Ballett, darunter 22 Uraufführungen, und ließ sich das alles 4,8 Millionen Dollar (rund 12 Millionen Mark) kosten.

Das „New World Festival“ verdankt sein Da-Sein und So-Sein der Initiative von Albert Herman, der 19 Jahre lang Assistent von Rudolph Bing an der Metropolitan Opera war, dann, nach 1973, als Manager der Greater Miami Opera dafür sorgte, daß deren Budget von 300 000 auf 3,2 Millionen Dollar kletterte.

Sein Festspielprogramm enthielt eine Reihe verblüffender Gegensätze – auf der einen Seite etwa das Israel-Philharmonic-Orchestra unter Zubin Mehta; das Minnesota Orchestra unter Leonard Slatkin; die Kammermusik-Gesellschaft des Lincoln Center; die Uraufführung von „Minutes till Midnight einer Oper von Daniel Lang und Robert ward; Bühnenpremieren von Edward Albee, Tennessee Williams und Lanford Wilson; dazu das New World Ballet und die Paul Taylor Dance Company; auf der anderen Seite eine Menge Unausgegorenes, obskure Künstler, krauses Zeug, das einen weiß Gott nicht nervös werden ließ, ob man denn noch eine Karte ergatterte oder nicht: die Maracaibo-Symphoniker (angepriesen als das „vorzüglichste Orchester Südamerikas“); die Camerata Bariloche („international angesehenes argentinisches Kammerorchester“); Omar Mejia („brillanter Pianist aus Salvador“); Caio Pagano („Brasiliens berühmtester Pianist“) und so weiter und so weiter.

Die „Greater Miami Opera“ machte von sich reden durch die Produktion der Ward/Lang-Oper mit Thomas Stewart und Evelyn Lear in den Hauptrollen: Emil Roszak, ein berühmter Atomphysiker, und seine Frau Margo sind vor einem nicht näher bezeichneten europäischen Diktator nach Amerika geflohen. In seinem Universitäts-Labor hat Roszak hier schließlich die Formel gefunden, die die „kosmische Energie“ (CE) freisetzt – etwas weitaus Furchtbareres als die Kräfte in einer Wasserstoffbombe. Roszak wird nach Washington zitiert und dort vom Präsidenten und dessen Sicherheitsrat unter Druck gesetzt, die immer nur in abstrakten Formulierungen vom Feind reden. Auch der nämlich arbeitet an der CE. Umgekehrt glaubt der „feindliche“ Geheimdienst, Amerika besitze bereits „die Waffe“, also muß man, da hilft nichts, die eigene produzieren. Das Gleichgewicht des Schreckens fordert Spielraum für viel Phantasie: wenn es beispielsweise einem Expertenteam von Psychiatern gelänge, die politischen und militärischen Führungskräfte zu einer streng objektiven Untersuchung zu überreden – wie viele müßten dann im klinischen Sinne als paranoid diagnostiziert werden? Am Ende verweigert sich Roszak dem Präsidenten und gibt seine Forschungsergebnisse an eine internationale Zeitung in der Schweiz, um sie so der ganzen Welt zugänglich zu machen.