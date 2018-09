Ost-Berlin

Er ist aus seiner Hinterhauswohnung im Ost-Berliner Bezirk Prenzlauer Berg gekommen, „weil es mich interessiert hat, wie ihr mit euren Altbauten fertig werdet“, und hat die Ausstellung der Bundesrepublik Deutschland „Stadtpark – Parkstadt“ besucht, die für 14 Tage in Ost-Berlin zu sehen ist, dann in Karl-Marx-Stadt und Magdeburg, im Austausch gegen die Ost-Berliner Schinkel-Ausstellung. Sie wird von November an in Hamburg zu sehen sein. „Na ja“, sagt der junge Mann nun, „wenn man dauernd in einen grauen Hinterhof guckt, fast ohne Sonne, nur mit Teppichstange und vollen Mülleimern, dann interessiert einen das Thema.“ Wir sitzen auf einer Bank auf dem betonierten Alexanderplatz, und er resümiert, was er gerade gelernt hat: „Daß die Stadt München über sieben Millionen schöne Westmark ausgegeben hat, um Altstadt-Höfe grüner und schöner zu machen; dann waren da lauter Plätze und Straßen zu sehen, die mit Rollrasen ausgelegt waren, um den Leuten klarzumachen, daß Grün schöner ist als Grau; und in Regensburg hat man eine Nacht lang einen Ballon voll Auto-Abgase gepustet, damit die Leute begreifen, wie schlimm das Auto ist.“ Das einzige, was ihn bißchen an sein tristes Zuhause erinnert, ist die Beschreibung des Nürnberger Gostenhofs: Wohnungen mit Ofenheizung, Außen-WC, ohne Bad. „Aber was hat der Herr Architekt als Lösung anzubieten? Eine ‚Erfassung der Struktur“ durch EDV, eine Planungskneipe mit Video für Bürgerbeteiligung. Na wunderbar!“

Vermutlich ist auch dieser junge Hinterhausbewohner eher still durch die Ausstellung gelaufen, wie die meisten Besucher, beeindruckt von großen bunten Bildern, eingeschüchtert von dem Mann am Computer mit den Wohn-Strukturplänen, bemüht, offen zu sein für eine fremde und exotische Welt. Junge Leute versichern sich gegenseitig, daß sie die Ausstellung erstmal gut finden: „Ist so schön verrückt!“ Und sie freuen sich über den dicken, Katalog: „Immerhin kann man hier Bilder von westlichen Städten sehen.“ Ein kleiner Junge, noch nicht angekränkelt von der in der DDR so verbreiteten Ehrfurcht vor allem, was aus dem Westen kommt, fragt seine Mutter vor einem Photo vom Ku’damm, auf dessen Mittelstreifen mit Rollrasen bedeckte Autos stehen: „Warum sind denn die Autos alle zugedeckt?“ Die Mutter: „Die haben bestimmt falsch geparkt, und zur Strafe sind sie nun alle weg.“ – „Wer diese Ausstellung wohl ausgesucht hat?“ flüstert ein Mann seinem Begleiter zu, „so eine verschenkte Gelegenheit!“ Und der andere antwortet ebenso leise: „Vermutlich hatte dieser bayrische Architekt gute Beziehungen. Ich kann mir auch vorstellen, daß unsere Führung nichts gegen eine solche Ausstellung hat. Da kann sie doch sagen: Seht ihr, das ist der faulende, parasitäre Kapitalismus.“

Vor dem Photo mit dem Autoabgas-Ballon sinniert eine Frau, die aus Rostock angereist ist: „Das zeigen sie nun uns, die wir sieben Jahre auf so einen Umweltverschmutzer warten müssen!“ Noch mehr aber erregt sie sich über die Styropor-Wände, die ein sanierungsbedürftiges Haus im französischen Lille umgeben: „Das Leuten zu zeigen, die hinter einer Mauer leben, finde ich geschmacklos. Oder wollen sie uns damit sagen, daß unsere Regierung uns nur deshalb hinter die Mauer verschanzt, um der Welt zu zeigen, daß wir Schutz brauchen und daß wir sanierungsbedürftig sind?“

Ihr Sohn gesteht: „Mann, haben die Sorgen, habe ich für mich gedacht, und was das alles kostet: diese EDV-Erhebungen und diese Rollrasen-Happenings! Aber ich wäre mir schäbig vorgekommen, wenn ich das gesagt hätte. Wie ein DDR-Provinzler, der von nichts eine Ahnung hat.“ Den meisten geht es wohl wie diesem jungen Mann. Sie gehen respektvoll, staunend und fast stumm durch die Ausstellung. Nur manchmal lächelt man sich zu, so als verständige man sich stumm über gemeinsame, etwas wunderliche Verwandte, die man aber zu gern hat, um in ihrer Gegenwart laut über ihre Absonderlichkeiten zu reden.

Marlies Menge