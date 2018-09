Seine Kontrahenten wundern sich über seine „Unverfrorenheit“. Ernst Willner in Unterföhring bei München, glückloser Reeder, Anfang des Jahres zusammen mit seinen beiden Brüdern Horst und Heinz als gescheiterter Retter der Kreidler-Fahrzeugwerke in Kornwestheim finanziell schwer in die Bredouille geraten, macht wieder von sich reden: Als er vor zwei Wochen vor einem Kreis überwiegend skeptischer Journalisten als Verkäufer steuerbegünstigter Immobilien debütierte, erzählte er ganz beiläufig, was er mit der von ihm gegründeten und im Abschreibungsgeschäft seit längerem heftig umstrittenen Mega-Petrol-Gruppe vorhat: die „Umwandlung in eine Aktiengesellschaft und die Einführung der Papiere an den Börsen in New York und Toronto“, so die Frankfurter Allgemeine Zeitung.