Das Spannungsverhältnis zwischen Staatsschudtz und Pressefreiheit / Von Hans Schueler

Die Frage, ob der Spiegel mit seinem Artikel „Bedingt abwehrbereit“ über das Nato-Herbrstmanöver „Fallex 62“ Staatsgeheimnisse preisgegeben hat, ist niemals von einem Gericht rechtskräftig beantwortet worden. Die Strafverfahren gegen Rudolf Augstein und Conrad Ahlers wurden vom Bundesgerichtshof eingestellt, ohne daß es zu einer Hauptverhandlung kam. Die Verhandlung über die Verfassungsbeschwerde des Spiegel, der die Verfassungswidrigkeit der Durchsuchung und Beschlagnahmen in den Redaktionsräumen des Hamburger Magazins feststellen lassen wollte, endete mit einem Patt: Vier der acht Richter im Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts sahen das Grundgesetz verletzt; die übrigen vier hielten die Maßnahmen von Bundesanwaltschaft und Polizei für eben noch vertretbar. So mußte die Beschwerde abgewiesen werden.

Dennoch führte die Spiegel- Affäre, wenngleich erst sechs Jahre später, zu einer vollen Rehabilitation der Verdächtigten. Nicht die Justiz leistete sie, sondern der Gesetzgeber. Im Sommer 1968 beschloß der Bundestag eine grundlegende Änderung des politischen Strafrechts, die seither eine Bestrafung von Journalisten wegen kritischer Berichterstattung über Verteidigungsfragen auch dann ausschließt, wenn ein Artikel durch das Zusammentragen bekannter Details („Mosaiksteine“) dem Leser und dem potentiellen militärischen Gegner neue Einsichten erschließt.

Im Kaiserreich, während der Weimarer Republik und noch in den ersten anderthalb Jahrzehnten Bundesrepublik hatte ein schier schrankenloser Begriff des Staatsgeheimnisses gegolten. Nach der Legaldefinition waren „Staatsgeheimnisse ... Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse, insbesondere Schriften, Zeichnungen, Modelle oder Formeln, oder Nachrichten darüber, deren Geheimhaltung vor einer fremden Regierung für das Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder (vorher: des Deutschen Reiches und seiner Länder) erforderlich ist“.

Die Tatsachen brauchten dabei keineswegs ihrer Natur nach geheim oder von der Regierung für geheimhaltungsbedürftig erklärt worden sein. So stellte das Reichsgericht in einer Entscheidung aus dem Jahre 1884 fest, die Beschaffenheit der deutschen Küste von Emden bis Kiel sei Staatsgeheimnis.

Der Bundesgerichtshof folgte dieser Rechtsprechung noch ein Dreivierteljahrhundert später: Die Einzelheiten eines größeren Straßenabschnittes könnten, in Notiz oder Bild zusammengetragen, durchaus ein Staatsgeheimnis sein. Ob die „von einer dem öffentlichen Verkehr freigegebenen Stelle aus“ sichtbare Sache (etwa ein Bunker oder eine Raketenstellung) ein Geheimnis bilde, hänge davon ab, „ob die Sache auch in ihrer Bedeutung dem gewöhnlichen Beschauer erkennbar“ sei „oder ob zur Erkundung dieser Bedeutung eine besonders genaue, sorgfältige und über das gewöhnliche Maß hinausgehende Beobachtung“ gehöre. Den Bundesgerichtshof störte dabei auch die selbstgewonnene Einsicht nicht, „daß das Staatsgeheimnis auf diese Weise auf Grund von Einzelerkundungen (durch den Täter) gleichsam erst geschaffen wird und die Möglichkeit einer solchen Zusammenfassung an sich ohne Überwindung besonderer Hindernisse besteht“.

Es nimmt nicht Wunder, daß bei solch großzügiger Auslegung des Geheimnisbegriffes auch das Staatswohl, dem ja der Landesverräter Abbruch tun muß, noch in den fünfziger Jahren rein machtpolitisch gesehen wurde. Der ehemalige Bundesrichter Herbert Arndt nannte es schlicht „die ungestörte äußere rechtliche, wirtschaftliche oder politische Stellung (Machtstellung) der Bundesrepublik im Verhältnis zu anderen Staaten“. Aus dieser Sicht ist kein Raum für die Vorstellung, daß eine Regierung in ihrer Verfügungsgewalt über den Bereich des Geheimschutz-Würdigen oder Geheimschutz-Bedürftigen beschränkt sein könne, einfach weil den Bürgern bestimmte Grundtatsachen – etwa die Konzeption der eigenen Verteidigungspolitik – auch dann nicht vorenthalten werden dürfen, wenn man sie dem potentiellen Gegner nur zu gern verschweigen möchte. Und solchem Denken muß selbst das „illegale Staatsgeheimnis“ – etwa ein von der eigenen Regierung begangener Verfassungsbruch wie im Abhörfall Traube – noch schutzwürdig erscheinen: „Der einzelne Staatsbürger hat nicht das Recht, Verfassungsverletzungen einer fremden Regierung mitzuteilen, wenn ihre Geheimhaltung im deutschen Interesse notwendig ist.“ Das Verdikt läuft auf ein Verbot der öffentlichen Erörterung schwerer Rechtsverstöße hinaus, die sich die Inhaber der Staatsgewalt zuschulden kommen lassen haben, weil eine solche Erörterung nicht möglich ist, ohne daß fremde Regierungen davon erfahren.