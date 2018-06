Seit Bestehen der Bundesrepublik garantieren die Gewerkschaften Stabilität und sozialen Frieden. Heute, angesichts von zwei Millionen Arbeitslosen, müssen sie sich Gedanken über ihre Rolle in der Zukunft machen. Nina Grunenberg hat in den letzten Jahren die Funktionseliten der Bundesrepublik beschrieben – Ministerpräsidenten, Generäle, Bischöfe, Diplomaten. In der neuen ZEIT-Serie porträtiert sie die Gewerkschaften, ihre Führer und Funktionäre.

:

Die alte Heimat wärmt nicht mehr