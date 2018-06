Philipp Jenninger, der neue und unter anderem für die Deutschlandpolitik zuständige Kanzleramtsminister zu Gesprächen mit dem DDR-Außenminister Oskar Fischer und dem führenden Wirtschaftsfachmann Günter Mittag in Ostberlin; gleich nach seinem Amtsantritt eine Stippvisite des neuen innerdeutschen Ministers Rainer Barzel in der östlichen Hälfte der Stadt, dann Gespräche von Bundespräsident Carstens und Außenminister Genscher mit Erich Honecker bei der Beerdigung Leonid Breschnjews in Mos- und ein Treffen zwischen Bauminister Schneider und seinem DDR-Amtskollegen Junker anläßlich der Eröffnung einer westdeutschen Bauausstellung in Magdeburg; freimütiger Kontakt auch zwischen Verkehrsminister Dollinger und seinem DDR-Gegenüber Arndt bei der Freigabe der neuen Autobahn zwischen Hamburg und Berlin; die Präsentation der berühmten Schinkel-Ausstellung aus der DDR in Hamburg; schließlich der Beginn eines begrenzten Jugendaustauschs – selten zuvor hat es so viele deutsch-deutsche Berührungspunkte gegeben wie gerade in diesen Wochen.