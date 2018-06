War der eine Saal in klinisches Weiß getaucht, als werde dort ein jungfräuliche Politik verkündet, so glich der andere einem Flugzeughangar, in dem es um Reparaturen geht – vom äußeren Zuschnitt her sind weder der Wahlkampfauftakt der CDU letzten Montag in Bonn noch der Aufgalopp der SPD vor drei Wochen in Kiel berauschende Ereignisse gewesen.