Willy Brandt, Präsident der Internationalen Nord-Süd-Kommission, drückte sich in der vorigen Woche sehr zurückhaltend aus: Es werde „noch unzureichend begriffen“, was auf dem Spiel stehe, sollte sich die weltweite Wirtschaftskrise fortsetzen oder gar in eine allgemeine Finanzkrise einmünden – nach der „Bankrott“-Erklärung einiger hochverschuldeter Staaten und nachfolgenden Banken-Zusammenbrüchen.