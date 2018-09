Von Ben Witter

Ob er denn hier begraben sein möchte? Elias Pordes sagte, daß er nicht aus Israel in seinen Geburtsort zurückgekehrt sei, um an den Tod zu denken. Er wäre doch nur zu Besuch hier. Daß man aber gerade jetzt mit so ziemlich allem über Hitlers Machtergreifung herausplatze, liege wohl daran, daß es sich eben um einen Gedenktag handelt.

Elias Pordes hatte schon im KZ für sich eine Parole ausgegeben: nicht krank werden. Er ist ohne seine Eltern aus dem Lager rausgekommen und 1946 nach einer Schießerei illegal in Palästina an Land gegangen, damals noch unter englischem Mandat. Und er hat gegen die Engländer gekämpft und sie manchmal für Deutsche gehalten, damit es etwas besser voranging.

Ob er sich hier jetzt nicht ganz allein fühlt? Pordes sagte, als er endlich einen Beruf gelernt hatte, wurde geheiratet. Seine Frau hätte dem Alter nach fast seine Mutter sein können, aber erst nach ihrem Tode fühlte er sich allein, und danach dachte er immer nur daran, seine Vaterstadt einmal wiederzusehen. Der Gedanke habe ihn allmählich krank gemacht, und deshalb sei er plötzlich hergekommen, ja, um sich wieder besser zu fühlen, und das mit Neunundsechzig.

Ob es ihn nicht krank machte, daß ihn niemand wiedererkannte. Sein Geburtshaus stünde ja noch.

Elias Pordes hatte dann im Archiv der Lokalzeitung zurückgeblättert. Dadurch ist man auf ihn aufmerksam geworden, und der Stadtrat lud ihn ein. Den Stadträten der SPD erklärte er, daß sein Vater damals schön immer SPD gewählt habe, und die CDU-Stadträte versicherten ihm, daß es hier keine Nazis gebe, und die Linken wollten mit ihm über Israel und die Palästinenser diskutieren, aber er sagte ihnen, mit Deutschen wäre das jetzt wohl schwierig, und das mache krank. Vielleicht sei er zu sehr an Kriege gewöhnt.

Ob er sich nicht überhaupt an viel zuviel gewöhnen mußte, und ob das nicht auch krank mache?

Elias Pordes sagte, daß jemand ihn gefragt habe, ob er sich gewissermaßen als Deutscher mit Israel im Rücken fühle. Darüber habe er sich sofort zu viele Gedanken gemacht und sei gleich zu Bett gegangen. Und der Hotelportier habe zu ihm gesagt, er sehe ja aus wie das Leiden Christi. Auch das noch...